Der ERSC Amberg kann weitere Personalien für seinen Kader zur kommenden Saison in der Eishockey-Landesliga vermelden: Ein dickes Ausrufezeichen ist die Verpflichtung von Stürmer Felix Köbele.

Der 25-Jährige spielte zuletzt für die Bären Neuwied in der Ober- und Regionalliga West, wo er in 117 Spielen auf 138 Scorerpunkte kam, darunter 56 Tore. Aus beruflichen Gründen erfolgt die Rückkehr in seine Oberpfälzer Heimat. Hier hatte Köbele sämtliche Nachwuchsteams in Weiden durchlaufen und stand als 17-jähriger auch schon im Oberliga-Kader der Blue Devils. Obmann Chris Spanger bezeichnet Köbele als "absoluten Wunschspieler" für den ERSC.Mit Torhüter Paul Thiede (20) kommt ein Amberger Torhütertalent zurück, das als Backup zu den Goalies Oli Engmann und Lukas Stolz eingeplant ist. Thiede konnte die letzten beiden Jahre in Chemnitz, Leipzig und Limburg Erfahrungen sammeln und ist ebenfalls über die berufliche Schiene wieder in Amberg. Dann können die Löwen noch zwei weitere Verlängerungen bekannt geben: Dominik Farnbauer (27) und Sebastian Aukofer (34), beide Institutionen beim ERSC, Aukofer geht bald in seine 16. Spielzeit. Mit 523 Scorerpunkten (290 Treffer) ist er der mit Abstand erfolgreichste noch aktive Torjäger im Amberger Trikot. Nächster wichtiger Termin beim ERSC ist die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Sonntag, 28.Mai .