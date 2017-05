Das geht gewaltig schief: Noch ist kein Aufschlag erfolgt, schon ist der Traum vom ersten Heimsieg geplatzt. Ohne den Schläger in die Hand zu nehmen liegen die Damen des TC Amberg am Schanzl in der Tennis-Regionalliga mit 0:6 gegen CaM Nürnberg zurück und rutschen damit in den Tabellenkeller.

Was war passiert? Die endgültigen Mannschaftsaufstellungen lagen Sonntag um 11 Uhr beim Oberschiedsrichter. Amberg in Bestbesetzung: Lena Ruppert, Anita Husaric, Mira Stegmann, Karolina Vlachova, Sybille Bammer und Stanislava Hrozenska. Aber die Flüge der Nummer eins und USA-Rückkehrerin verzögerten sich wiederholt, statt am Samstag landete sie erst am Sonntagvormittag in München. Trotz eines engen Zeitfensters konnte man sie rechtzeitig zum Spielbeginn am Schanzl erwarten. Um 11.10 Uhr traf sie schließlich ein.Laut Spielordnung der Tennis-Regionalliga war sie also zum Turnierbeginn nicht anwesend, im Spielbericht beim Oberschiedsrichter aber verbindlich eingetragen, was gleichbedeutend "im Einsatz" heißt. Ein Aufrücken in der Aufstellung war somit nicht mehr möglich. Nach dem Protest der Gäste mussten demzufolge sowohl das Spiel Lena Rupperts als verloren gewertet werden, als auch die folgenden fünf Paarungen. Jetzt hatte der CaM Nürnberg den Sieg schon in der Tasche.Trotz dieses missratenen Risikos bei der Einzelaufstellung zeigten sich die Ambergerinnen in den Doppeln voll motiviert. Das Einser-Doppel Mira Stegmann/Sybille Bammer fegte Sonja Krtenova/Michaela Marikova mit 6:1/6:1 vom Platz, dasselbe gelang dem Dreier-Doppel Karolina Vlachova/Stanislava Hrozenska gegen Veronika Zavodska/Patricia Avram.Im Zweier-Doppel unterlagen die Ambergerinnen Anita Husaric/Ostermann gegen Sophia Büttner/Alexandra Lutz nach hartem Kampf mit 5:7/6:2/7:10.