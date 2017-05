Wer hätte das gedacht: Der TuS/WE Hirschau zeigt Nerven und kommt gegen den FCE nicht über ein 2:2 hinaus. Damit ist die Meisterfeier erstmal vertagt. Da auch Verfolger Inter Bergsteig nur einen Punkt holt, ist der Titel für die Gottfried-Truppe trotzdem so gut wie sicher.

Sechs Punkte Vorsprung, bei nur noch zwei ausstehenden Partien - das sollten sich die Hirschauer nicht mehr nehmen lassen. Eigentlich. Denn, wer hätte auch geglaubt, dass sie gegen Abstiegskandidat FC Edelsfeld Punkte liegen lassen? Für den SV Inter Bergsteig wird's wohl trotzdem nichts mehr mit der Meisterschaft. Nach dem 2:2 in Paulsdorf müssen die Amberger eher darauf schauen, nicht noch vom Relegationsplatz zur Bezirksliga gestoßen zu werden. Die DJK Utzenhofen liegt drei Punkte dahinter.Im Abstiegskampf ist eine erste Entscheidung gefallen: Der 1. FC Rieden ist gerettet. Mitaufsteiger Neukirchen ist nach der 1:4-Pleite in Freudenberg dagegen so gut wie weg, der Gegner damit so gut wie durch. Für drei Teams geht es in den letzten beiden Spielen noch um alles: Traßlberg, Edelsfeld und Königstein machen wohl untereinander aus, wer direkt absteigt, in die Relegation muss und in der Kreisliga bleibt.Germania Amberg 1:3 (0:1) SVL TraßlbergTore: 0:1 (37.) Alexander Egerer, 0:2/0:3 (47./60.) Patrick Donhauser, 1:3 (75./Handelfmeter) Florian Danzer - SR: Mario Hefner (FV Vilseck) - Zuschauer: 120.(tne) Eine bittere Heimniederlage kassierte der SC Germania Amberg im Derby gegen das Tabellenschlusslicht aus Traßlberg. Nach gut einer halben Stunde meldeten sich die Gäste erstmals zu Wort: Ein Freistoß von Michael Behrend aus knapp 20 Metern klatschte ans Lattenkreuz. Der Weckruf für den SVL, der nur kurz darauf in Führung ging. Einen Schuss von Michael Behrend konnte Germanen-Schlussmann Andreas Appel noch entschärften, Thomas Behrend brachte den Ball noch mal nach innen, wo Alexander Egerer unbedrängt einköpfte. Direkt nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung aus, Markus Donhauser lief aus stark abseitsverdächtiger Position allein auf das Germanen-Tor zu und vollstreckte. Nach exakt einer Stunde sorgte Donhauser für die endgültige Entscheidung. Die Gastgeber blieben bemüht, mehr als das 1:3 Anschlusstor durch Florian Danzer sprang aber nicht mehr heraus.SV Freudenberg 4:1 (1:0) 1. FC NeukirchenTore: 1:0 (44.) Michael Schlegl, 2:0 (54./Foulelfmeter) Johannes Dotzler, 3:0 (75.) Wolfgang Daucher, 4:0 (78.) Michael Schlegl, 4:1 (86.) Timo Bielesch - SR: Markus Neumeyer (JFG Mittlere Vils) - Zuschauer: 140.(koa) Drei enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg fuhr die Neiß-Elf gegen den 1.FC Neukirchen ein. Freudenberg legte los wie die Feuerwehr und hatte bereits in der Anfangsphase gute Einschussmöglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. So dauerte es bis zur 44. Minute, als Michael Schlegl einen Gewaltschuss auspackte - die Führung für den SVF. Nach der Pause erhöhte Freudenbergs Kapitän Johannes Dotzler per Foulelfmeter auf 2:0. Als Wolfgang Daucher (75.) sowie Michael Schlegl (78.) auf 4:0 erhöhten war das Spiel gelaufen. Das 1:4 durch Timo Bielesch (86.) war lediglich Ergebniskosmetik.TuS/WE Hirschau 2:2 (1:2) FC EdelsfeldTore: 0:1 (1.) Simon Ströhl, 1:1 (21.) Stefan Pfab, 1:2 (41.) Lukas Held, 2:2 (83.) Benedikt Sehr - SR: Klaus Seidl (SV Flossenbürg) - Zuschauer: 235.(rus) In einer kampfbetonten Begegnung musste sich die Elf von Jörg Gottfried auf der Löschenhöhe mit einem Remis begnügen. Die Meisterschaft ist dadurch vertagt. Die Gäste waren der erwartet schwere Gegner, der bereits in der ersten Minute zur Führung durch Simon Ströhl kam. TuS/WE-Keeper Alexander Köck musste gegen Simon Meidenbauer noch einmal glänzend reagiern, sonst hätte es 0:2 geheißen. Dann bekam der Tabellenführer die Edelsfelder besser in den Griff, was sogleich den Ausgleich durch Stefan Pfab bedeutete. Ein Strohfeuer, denn die Elf vom Hahnenkamm stellte mit ihrem aggressiven Spiel gegen Ball und Gegner die Kaoliner Abwehr vor große Probleme. Zunächst rettete erneut Köck gegen Meidenbauer. Gegen den Kopfball zum 1:2 von Lukas Held nach einem Eckball war er aber machtlos. Nach dem Wechsel bekam Hirschau Übergewicht, aber die Anspiele waren zu ungenau, um zu größeren Möglichkeiten zu kommen. Dazwischen musste die heimische Abwehr bei Kontern immer auf der Hut sein. Erst in der 83. Minute wurde das Anrennen durch Benedikt Sehr belohnt, der herrlich freigespielt wurde und mit einem Flachschuss ins lange Eck vollstreckte.1. FC Rieden 1:1 (1:0) ASV HaselmühlTore: 1:0 (24.) Pascal Hirteis; 1:1 (51.) Joel Lichtenfeld - SR: Michele-Angelo Strebel (SpVgg Illkofen) - Zuschauer: 210.(riw) Rieden hatte über die gesamte Spieldauer mehr Großchancen, kann mit diesem Unentschieden aber leben. Der Gast, bei dem es um nichts mehr ging, spielte befreit auf, Rieden hingegen merkte man doch eine gewisse Nervosität an. Diese legte sich, nachdem Daniel Humml den Ball für Pascal Hirteis vorlegte und der frei vor ASV-Torwart Sebastian Wiesneth vollstreckte (24.). Rieden wurde dadurch sicherer in seine Aktionen. Die kalte Dusche kam für Rieden gleich nach der Halbzeit (51.). Ein Flankenball wurde per Kopf verlängert, so dass Joel Lichtenfeld frei stehend einnicken konnte. Ein Gewaltschuss von ASV-Torjäger Matthias Schmidt strich knapp über die Querlatte (58.). Die letzten 20 Minuten nahm Rieden wieder das Heft des Handelns in die Hand, und erarbeitete sich Großchancen durch Pascal Hirteis (73.) sowie Daniel Humml (74.). Einen Freistoß von Pascal Hirteis (76.) wehrte der ASV-Keeper gerade noch ab. Mit diesem Punktgewinn sicherte sich Rieden die Klasse endgültig.SSV Paulsdorf 2:2 (1:2) Inter AmbergTore: 1:0 (2.) Patrick Schedlbauer, 1:1 (15.) David Kubik, 1:2 (42./Elfmeter) Jiri Scheinherr, 2:2 (77./Elfmeter) Michael Geiger - SR: Maik Kreye (SC Weinberg) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (90.) Albert Sejdiu (Inter).(ac) Mit einer couragierten Leistung holte sich der dezimierte SSV Paulsdorf einen Punkt gegen den Tabellenzweiten SV Inter Bergsteig. Zwei unglücklich zustande gekommene Gegentreffer und vier vergeigte Großchancen verhinderten sogar einen Paulsdorfer Erfolg. Ehe sich die Bergsteig-Elf versah, geriet sie in Rückstand. Patrick Schedlbauer versenkte einen Abpraller zur frühen Führung. David Kubik glich ebenfalls per Abstauber aus. Christian Schreier, von Schedlbauer klug freigespielt, versagten alleine vor Hahn die Nerven (27). Dann gingen die Gäste in Führung: Torhüter Heldmann stieß mit Kubik zusammen. Der gute Unparteiische entschied auf Strafstoß, den Jiri Scheinherr verwandelte. Kurz vor dem Pausenpfiff tauchte Schreier wieder vor Hahn auf, er vergab erneut. Nach dem Wechsel plätscherte die Partie dahin. Bis Ilir Mujku im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Den Elfmeter versenkte der an diesem Tag beste Paulsdorfer Michael Geiger zum Ausgleich (77.). Dann rutschten Freund und Feind an einem Freistoß von Fabian Schreier vorbei (88.)und Ilir Mujku schoss mit dem Schlusspfiff aus zehn Metern um Haaresbreite am Inter-Tor vorbei.DJK Utzenhofen 0:0 SC Luhe-WildenauSR: Bernhard Guttenberger (DJK-SV Oberwiesenacker) - Zu.: 90.(aun) Gemischte Gefühle bei der DJK Utzenhofen: Zu Hause wieder nicht verloren, aber auch den fest eingeplanten Dreier nicht geholt. Das ist das Fazit einer mäßigen Kreisligapartie der DJK Utzenhofen gegen eine kampfstarke Gästeelf des SC Luhe-Wildenau. Der SC begann druckvoll und hätte durch Martin Scheinherr (10.) gleich für klare Verhältnisse sorgen können. Ansonsten spielte sich fast alles im Mittelfeld ab, die SC-Defensive stand sicher. Auch nach dem Wechsel zeigte die DJK-Elf die bessere Spielanlage und kam mit Stürmer Jiri Abel und Mittelfeldmotor Michael Geitner etwas stärker auf. Aber echte Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten weiterhin keine. Die Chancen, die sich ergaben, wurden von den Torhütern entschärft.SV 08 Auerbach 1:3 (1:1) TSV KönigsteinTore: 1:0 (12.) Sebastian Ficker, 1:1 (31.) Tobias Weber, 1:2 (48.) Stefan Pirner, 1:3 (77.) Bernd Holzwarth - SR: Jason Altman - Zuschauer: 250.(sht) Die Auerbacher starteten mit einem schnellen Tor: Sebastian Ficker vollstreckte alleine vor Florian Hoelzl. Der Gastgeber nahm dann das Tempo raus. Das stärkte die Gäste. Für die zahlte sich der Einsatz dann in der 31. Minute aus. Tobias Weber erzielte den Ausgleich. Nur vier Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte ging Königstein in Führung. Stefan Pirner traf nach einem abgewehrten Eckball. In der 67. Spielminute erhöhte der TSV Königstein durch Bernd Holzwarth auf 3:1.