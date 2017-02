An Nummer drei gesetzt holt die erst 15-jährige Mira Stegmann vom TC Amberg am Schanzl ihren ersten Titel bei den Frauen.

Im letzten Jahr hatte sie als Ungesetzte das Finale erreicht, in diesem Jahr trumpfte Mira Stegmann bei den 2. Dresdner Tennis-Hallenmeisterschaften auf. Sie gewann ohne Satzverlust das Turnier. Die Hälfte der Teilnehmerinnen werden mit Leistungsklasse 1 in der deutschen Rangliste geführt. In der ersten Runde des 16er-Feldes schlug sie sowohl Lina Brandt (TC Blau-Weiß Berlin) mit 6:1/6:1 als auch Pia zum Felde (TC Frohnau-Berlin) im Viertelfinale mit 6:2/6:1. Im Halbfinale ruhten alle Hoffnungen der Gastgeber auf Emily Welker vom Regionalaufsteiger und neuen zweiten Bundesligisten TC Dresden Blasewitz, derzeit die Nr. 115 der deutschen Rangliste und an Nr. 2 gesetzt. Doch die Schülerin des Max-Reger-Gymnasiums ließ die angriffslustige Favoritin mit langen Grundlinienbällen erst gar nicht ins Spiel kommen und siegte überraschend deutlich mit 6:2/6:2. Im Finale leistete die aufschlagstarke Alice Violet (TC Radolfzell) nur im ersten Satz bis zum 6:6 Widerstand. Als die Ambergerin im Tiebreak deren Service zum 7:3 zweimal knackte, war der zweite Satz mit 6:1 flott beendet.