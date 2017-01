Der ERSC Amberg ist nahezu ideal in die Zwischenrunde der Eishockey-Landesliga gestartet. Am Freitag, 6. Januar (Dreikönigstag) um 20 Uhr erwarten die Löwen zum zweiten Heimspiel einen weiteren schweren Gegner mit vornehmlich individueller Klasse.

Sechs Kontingentspieler

Wenige Chancen reichen

Ohne Farnbauer

Noch enger zusammen

Nur für Damen Prosecco in der "Ladies night"



Amberg. Die Partie des ERSC Amberg am Freitag gegen Bad Kissingen steht unter dem Motto "Ladies night", wobei der ERSC während der Drittelpausen Prosecco frei für alle erwachsenen Damen anbietet - jedenfalls solange der Vorrat reicht.

Schon die ersten beiden Begegnungen mit den Kissinger Wölfen in der Vorrunde endeten sehr knapp, hätten für Amberg durchaus besser laufen können. Mit 4:5 in Unterfranken und 3:4 nach Penaltyschießen vor eigenem Publikum hatte der ERSC jeweils das Nachsehen, obwohl für ihn eigentlich mehr Spielanteile zu Buche standen.Die Kissinger sind derzeit auf jeden Fall noch stärker einzuschätzen als seinerzeit, leben von der enormen Erfahrung, die Akteure wie Nemirovsky, Nikitin und Hemmerich vorweisen können - oder aber wie beim Ex-Amberger Martin Oertel und dem Kanadier Chad Evans, die beide in der aktuellen Transferperiode noch hinzu gestoßen sind. Hier wurde außerdem Verteidiger Pantkovsky reaktiviert und der litauische Torhüter Donatas Zukovas unter Vertrag genommen. Während der Woche war mit Rami Heikkilä vom Zweitligisten Koovee noch ein weiterer Finne neben Verteidiger Grönstrand ein Kandidat, was die stolze Anzahl von sechs Kontingentspielern im Kader der Kurstädter bedeuten würde.Den Wölfen muss man deshalb hochkonzentriert begegnen, denn eines ist sicher: Viele Chancen braucht die "Patch-Work-Truppe" nicht. In deren Auftaktspiel zur Zwischenrunde verlief es aber noch anders als in den Vorstellungen der Verantwortlichen. Mit 4:8 musste man sich einem cleveren EV Dingolfing geschlagen geben, wobei fünf Gegentreffer alleine im Schlussdrittel eingefangen wurden. Das bedeutet, dass die Wölfe gegen Amberg schon etwas unter Druck stehen, was die Aufgabe für den ERSC nicht unbedingt einfacher macht.Ohnehin muss ERSC-Coach Alex Reichenberger neben den drei Langzeitverletzten diesmal auch noch auf Dominik Farnbauer wegen seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe aus dem Schweinfurter Spiel verzichten. Das Fehlen des Stürmers, der sich stets zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und eine gute Saison spielt, ist eine spürbare Schwächung.Aber fast scheint es so, als würden die Schwarzgelben mit jedem personellen Ausfall als Team noch stärker und rücken noch mehr zusammen. Vielleicht gibt das am Ende den Ausschlag zugunsten der Gastgeber, die mit einem neuerlichen Erfolg schon ein Ausrufezeichen setzen könnten.