Der Verjüngungsprozess beim Fußball-Bayernligisten FC Amberg geht weiter. Nach Yannick Haller und Nico Herrndobler gab Teammanager Wolfgang Gräf Vollzug bei zwei weiteren Spielern bekannt: Mit Stürmer Martin Popp und Mittelfeldakteur Konstantin Keilholz bleiben zwei 19-Jährige für die Saison 2017/18 erhalten. "Unser Ziel ist es, künftig mit jungen Talenten aus der Region, gemischt mit erfahrenen Spielern, zu arbeiten. Wir werden in der Zukunft mit einem Stamm von bereits ausgebildeten fertigen Amateur-Spielern und unseren eigenen U23- oder auch U19-Akteuren an den Start gehen", erklärt der Teammanager.

Diese Vorgabe spiegle die neue Vereinsphilosophie wieder. "Nicht alle werden dies schaffen. Die es schaffen können, müssen an den Verein gebunden werden, um auch zu verhindern, dass wir die Spieler wie in den vergangenen Jahren auf unsere Kosten ausbilden und sie dann aufgrund finanzieller Angebote den Verein von heute auf morgen kostengünstig verlassen können", so Gräf.Popp wurde bereits acht Mal im Bayernliga-Kader eingesetzt. Durch einige Verletzungen wurde er immer wieder zurückgeworfen. Dennoch halten die FC-Trainer Lutz Ermenann und Bastian Ellmaier große Stücke auf den 1,80 Meter großen Stürmer. Gleiches gilt auch für Keilholz: Er kam vom SSV Jahn Regensburg und hatte zunächst kleinere Anlaufschwierigkeiten, ehe er unter den Coaches Ernemann und Ellmaier in den letzten Bayernliga-Partien regelmäßig in der Startelf stand.