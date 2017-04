Raigering. (gth/agt) Der Sportverein Raigering ist zurück an der Tabellenspitze. Zumindest bis zum Nachhol-Spieltag am Ostermontag. Dann holt nämlich der Drittplatzierte 1. FC Schwarzenfeld sein Spiel gegen Vohenstrauß nach und könnte die Panduren überholen. Doch darauf schaut der SVR zunächst nicht. Denn erst müssen die Panduren selbst ihre Hausaufgabe erledigen: Am Samstag, 16. April, um 16 Uhr zu Hause gegen den SV Schwarzhofen.

Es wäre an der Zeit, mal wieder ein überzeugendes Heimspiel über 90 Minuten zu zeigen. Martin Kratzer Trainer SV Raigering

Sieht man sich die Bilanz an, könnte der Eindruck entstehen, Schwarzhofen sei ein sogenannter Angstgegner. Nicht immer sahen die Raigeringer gegen den SVS glücklich aus. In den letzten sieben Begegnungen feierten die Amberger Vorstädter lediglich einen Sieg - und der liegt über vier Jahre zurück. Im Hinspiel dieser Saison trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 0:0-Remis.Angespannt warten die Fans nun darauf, was dieses Mal für den SVR herausspringen wird. Für Raigerings Cheftrainer Martin Kratzer ist die Marschroute klar: "Es wäre an der Zeit, mal wieder ein überzeugendes Heimspiel über 90 Minuten zu zeigen. Nicht mehr und nicht weniger." Dass dies auch gelingen kann, zeigten die Panduren in Schirmitz. Sie boten die bislang beste Leistung nach der Winterpause. Läuferisch, spielerisch und kämpferisch haben die Raigeringer ihre Stärke von vor dem Winter gezeigt. "Ich hoffe, dass dieser Sieg uns Sicherheit und Selbstvertrauen gibt."Beides ist gegen Schwarzhofen nötig. Der scheidende SVS-Trainer Adi Götz kann auf eine kompakte, in der Offensive stark besetzte Mannschaft, bauen, die sich bislang konter- und kampfstark präsentierte.