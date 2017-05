Kreuth/Rieden. Die zweite Weekend-Show der Royal Bavarian Cutters am 13. und 14. Mai bricht alle Rekorde: Es ist nicht nur die größte Show der Vereinsgeschichte, sondern auch die größte Cutting-Show, die es je in Deutschland gab. "Wir sind stolz, 36 Reiter mit ihren 48 Show-Pferden begrüßen zu dürfen", teilen die Veranstalter mit. Teilnehmer aus neun europäischen Ländern werden an den Start gehen, darunter Reiter aus Italien, Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Tschechien, Slowakei. Sogar aus Monaco werden Teilnehmer am 1. "RBC Cutting Spectacular" in Kreuth erwartet. Die Weekend-Show beginnt am Samstag mit der Profi-Klasse Open bereits um 8.30 Uhr. 20 Starter kämpfen um das ausgeschriebene Preisgeld. Auch die Non-Pros sind diesmal außergewöhnlich gut besetzt: 16 Pferd-Reiter-Kombinationen sind am Start. In den restlichen Klassen sind ebenfalls viele Teilnehmer gemeldet.

Galaabend Am Samstagabend beginnt um 19 Uhr der Galaabend mit anschließender Aftershow-Party mit Daniel T. Coates & Band. Es gibt noch Tickets im Vorverkauf. Info: www.rbc-cutting.de.

"Insgesamt haben wir alleine 84 Starts am Samstag, und dann noch einmal so viele am Sonntag", berichten die Veranstalter des RBC. Am Samstag um 19 Uhr wird es zusätzlich eine Abendshow geben, in der die besten fünf Cutter der Klassen Open und Non-Pro um die "24/7 Horses & Sashas Cutting Trophy" reiten.Neben der Cutting-Trophy sind unter anderem das Youth-Freestyle-Cutting, eine Ranch-Cutting-Vorführung, Barrel-Race und eine Roping-Vorführung mit einer elektrischen Kuh geplant. Die Organisatoren versprechen: "Sport auf höchstem Niveau."