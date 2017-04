Reserve des FC Amberg peilt in Pfreimd 40-Punkte-Marke an

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg haben nach den Siegen gegen Katzdorf und Vilseck den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Sie wollen nun am Samstag, 15. April, um 16 Uhr im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Pfreimd den letzten entscheidenden Schritt machen und die 40-Punkte-Marke knacken. "Das wird eine interessante Partie, in die wir natürlich mit breiter Brust gehen werden", sagt der Amberger Coach Daniel Liermann.

Seine Mannschaft hat durch die Erfolge des letzten Wochenendes enormes Selbstvertrauen gesammelt. "Das waren zwei überzeugende Auftritte meiner Jungs, die die taktischen Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt haben", blickt Liermann zufrieden zurück. Besonders lobt der FCA-Coach, dass seine Truppe am Sonntag trotz 70-minütiger Unterzahl bei sommerlichen Temperaturen das Derby gegen Vilseck für sich entschied: "So etwas ist nicht alltäglich. Meine Spieler sind zurzeit in guter Verfassung. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten." Spaß und die entsprechende Einstellung - das sind auch die beiden Faktoren, mit denen Amberg in die Partie gegen Pfreimd gehen will. "Wir haben nichts zu verlieren", nimmt der Trainer seiner Mannschaft den Druck.Die SpVgg Pfreimd klopft in dieser Spielzeit an die Tür zur Landesliga und liefert sich mit dem SV Raigering und dem 1. FC Schwarzenfeld an der Tabellenspitze einen spannenden Dreikampf. Zuletzt schwächelte man jedoch etwas. "Pfreimd verfügt über eine spielerisch starke Mannschaft. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns", weiß Liermann. Das 1:4 im Hinspiel spielt dabei für die Gelb-Schwarzen keine Rolle mehr. "Wir haben damals eine tolle Partie abgeliefert, sind aber von Pfreimd perfekt ausgekontert worden. Diese Mal sind wir aber gewappnet."Der muss weiterhin auf Heiko Giehrl, Michael Reinwald und Timo Hausner verzichten. Offen ist auch, wer am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird, denn Max Bleisteiner ist im Oster-Urlaub. Liermann wird daher wohl wieder auf Florian Eger setzen, der "gegen Vilseck eine starke Partie" gezeigt hatte.