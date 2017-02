Big Points in letzter Sekunde für die Bezirksoberliga-Handballer der HG Amberg: Die Vilsstädter bezwangen am Samstagabend in einer hochdramatischen Partie den Aufstiegskandidaten TS Herzogenaurach mit 31:30 (16:13) und vergrößerten damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Vor dem Anpfiff stand bereits fest, dass alle vier hinter den Ambergern platzierten Mannschaften verloren hatten, und die HG so die große Chance besaß, sie weiter zu distanzieren. Die Hausherren begannen in Abwehr und Angriff sehr konzentriert und konsequent. So lag die HG bis auf einen anfänglichen 4:5-Rückstand immer in Führung. Eine Umstellung im Mittelblock brachte Stabilität in den Amberger Abwehrverbund und im Angriff lief der Ball phasenweise wie am Schnürchen. Angetrieben von der Achse Spielmacher Marek Nachtman (6/2 Tore) und Kreisläufer und Kapitän Tobias Streber (8) wurde die Abwehr der Gäste in Verlegenheit gebracht.Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Partie im Griff, doch "dann brachten die unglücklich agierenden Schiedsrichter" (HG-Trainer Roland Schmid) Spannung ins Spiel. In der 40. Minute bedachten sie zunächst HG-Keeper Stefan Beyer nach einem Zusammenprall mit einem konterlaufenden TS-Spieler im eigenen (!) Torraum völlig unverständlich mit der Roten Karte. In den letzten drei Minuten der Partie - Amberg führte mit 30:28 - kamen laut Ansicht des HG-Übungsleiters weitere "unerklärliche Zeitstrafen" dazu, die Herzogenaurach acht Sekunden vor Schluss zum Ausgleich nutzte.Amberg spielte den schnellen Anwurf und Youngster Patrick Niec wurde zwölf Meter vor dem TS-Gehäuse mit einem Foul gestoppt. Bastian Schaller übernahm die Verantwortung und zimmerte den Ball aus dieser großen Distanz zu seinem achten Treffer unhaltbar in den linken Giebel. Der Jubel über den 31:30-Siegtreffer kannte keine Grenzen.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Beyer Feld: Streber, Schaller je 8, Nachtman 6/2, Termer 5, Pürckhauer 4, Niec, Oursin, Turner, Kührlings.