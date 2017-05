Amberg/Rosenheim. Beim Großen Preis von Deutschland 2017 waren die besten Rock'n'Roll-Paare aus ganz Deutschland am Start. In fünf Startklassen tanzten die führenden Paare der Nord- und Südcup-Ranglisten um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Ein Tanzpaar aus Amberg hat es auf Anhieb geschafft, sich das Ticket zur Deutschen Meisterschaft am 17. Juni zu sichern: Antonia Schmid (16) und Julian Minks (15) vom 1.RRBWC quick feet Amberg.

Nur die besten Paare aus Nord- und Süddeutschland, die bereits einen Qualifikationsmarathon in den vergangenen Monaten hinter sich hatten, konnten sich in Rosenheim für die Deutsche Meisterschaft in Iserlohn qualifizieren. Bei diesem großen Ereignis gingen für quick feet in der S-Klasse Madita und Niklas Pilgram und in der J-Klasse Antonia Schmid und Julian Minks an den Start. Von den Chili Rockers in der DJK Amberg traten Emelie Merkel und Bastian Stubenvoll (S) sowie Marleen Heider und Stefan Gradl (J) auf die Fläche. Dem Geschwisterpaar Pilgram von quick feet gelang es sofort ohne Hoffnungsrunde in die K.o-Runden zu kommen, was den beiden Paaren der Chili Rockers verwehrt blieb.Die Schüler Pilgram und Merkel/Stubenvoll zogen über die Lucky Looser-Regelung mit Platz sechs und sieben noch ins Finale der sieben Besten - für die "Deutsche" reichte es nicht. Sie werden erneut einen Versuch beim Deutschland Cup in Worms in zwei Wochen starten.Für das J-Paar Schmid/Minks stellte es keinerlei Schwierigkeit dar, ihre Gegner K.o. zu tanzen und somit ins Finale der sieben besten Paare Deutschlands einzuziehen. Mit Platz drei lösten sie das Ticket zur Deutschen Meisterschaft und haben sich damit erneut einen Tanztraum erfüllt.