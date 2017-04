Süddeutsche Meisterschaft im Rock'n'Roll in Baden-Württemberg: Für Quick Feet Amberg und die Chili Rockers schwingen sieben Paare das Tanzbein und räumen ab.

In Abtsgmünd fand das Abschlussturnier der Südcup-Serie - die Süddeutsche Meisterschaft im Rock'n'Roll - in den Klassen S,J,C,B und A statt. Der "1.RRBWC Quick Feet Amberg" schickte drei Tanzpaare in verschiedenen Klassen auf die Fläche und konnte in der J- und C-Klasse jeweils den Titel des Süddeutschen Meisters mit nach Amberg nehmen. "The Chili Rockers" der DJK Amberg gingen mit vier Paaren in drei Klassen an den Start und wurden in der S- und C-Klasse jeweils Vize.Der Turnier-Einladung des RRC Neuler-Schwenningen waren 20 Vereine mit insgesamt 50 Einzelpaaren gefolgt. Nach den Vorrunden stand fest, dass von den sieben Amberger Paaren sechs ins Finale der jeweils sieben Besten einziehen. In den Finalrunden mussten die Paare einzeln ihr Können vor den kritischen Augen der fünf Wertungsrichter unter Beweis stellen.Die Tänzer zeigten sportliche Höchstleistungen, perfekte Choreographien, exakte Schritttechnik und risikoreiche Akrobatik. Marleen Heider und Stefan Gradl (J-Klasse) von den Chili Rockers traten zum ersten Mal bei einem Turnier an und wurden mit dem sechsten Platz belohnt. Emelie Merkel und Bastian Stubenvoll (S) sowie Lena Haslbeck und Tobias Schütt (C) freuten sich über den Titel des Süddeutschen Vize-Meisters. Das Geschwisterpaar Madita und Niklas Pilgram (S) von Quick Feet verpasste mit dem vierten Rang knapp das Treppchen. Die Bayerischen Meister Antonia Schmid und Julian Minks (J) machten mit dem Titel des Süddeutschen Meisters ihr Triple perfekt, denn sie hatten schon die Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg für sich entschieden.Auch Tanja Klemenz und Fabian Kuhn (C) waren bereits Bayerische Meister und sind jetzt zudem Süddeutsche Meister.