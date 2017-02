Die triMAX-Halle hat schon einiges erlebt: Von Aikido bis Zumba, von Fuß- bis Volleyball. Am Wochenende kommt eine neue Sportart hinzu, die ursprünglich einen äußerst martialischen Namen trägt: "Mörderball".

Hintergrund In Deutschland spielen rund 350 Aktive, darunter 40 Frauen, Rollstuhl-Rugby. Es wird in vier Leistungsklassen, Champions-League (international) sowie 1. und 2. Bundesliga und Regionalliga gespielt. Die Nationalmannschaft hat bereits an den Paralympics in Sydney 2000, Athen 2004 und Peking 2008 teilgenommen. Sie belegt aktuell den 11. Weltranglistenplatz.



Gespielt wird auf einem normal-großen Basketballfeld in der Halle. Auf dem Spielfeld befinden sich 2 Mannschaften zu je 4 Spielern. Die Spieler einer Mannschaft dürfen zusammen nicht mehr als 8 Mannschafts-Punkte haben, um den Schwerstbehinderten eine faire Spielbeteiligung zu gewährleisten. Die Punktzahl eines Spielers wird durch einen Klassifizierer ermittelt. Die Punktzahl, die ein Spieler bekommt, richtet sich nach der schwere seiner Behinderung. Je höher die Punktzahl, desto weniger ist der Spieler behindert. Es gilt den Ball (einen speziellen Volleyball) über die gegnerische 8 m breite Torlinie zu fahren. Hierbei muss der Ball sicher im Besitz eines Spielers sein. Der Strafraum (key = 8m x 1,75m) ist der Torlinie vorgesetzt und darf innerhalb nur von 3 Spielern verteidigt werden.



Die Dauer eines Spiels ist 4 x 8 Minuten effektive Spielzeit. 4 Timeouts zu jeweils einer halben Minute und zwei technische Timeouts mit jeweils einer Minute, die von der Bank genommen werden können, stehen jeder Mannschaft pro Spiel zur Verfügung. Es gewinnt diejenige Mannschaft, welche am Ende der Spielzeit die meisten Tore erzielt hat. Der Ball darf gepasst, geworfen, gedribbelt und auf dem Schoß transportiert werden.



Nach 10 Sekunden muss der Ball geprellt oder abgegeben werden. Der Ball darf nur 12 Sekunden in der eigenen Hälfte gehalten werden. Ein Angreifer darf sich maximal 10 Sekunden im gegnerischen Key aufhalten. In den internationalen Ligen hat jedes Team 40 Sekunden Zeit, einen Angriff abzuschließen. (ref)

"Murderball" kommt aus Kanada, und ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie es die Bezeichnung vermuten lässt. Inzwischen in Rollstuhl-Rugby umgetauft, wird dieser Sport, der sich in den 70er Jahren entwickelt hat, in über 20 Ländern gespielt. Am Sonntag, 19. Februar, trägt die deutsche Nationalmannschaft in der triMAX ein Länderspiel gegen Tschechien aus."Wir haben damit die Möglichkeit, Rollstuhl-Rugby in unserer Region zu präsentieren", sagt Jürgen Weiß von den Rollstuhlbasketballern, die seit Jahren hier ihre Heimat haben. Eines der Mitglieder des RSC Amberg, Thorsten Altmann aus Schwarzenfeld, hatte die Idee, in Amberg diese Sportart einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, und der RSC Amberg half tatkräftig bei der Organisation mit.Am Samstag, 18. Februar, gibt's in der triMAX ab 16 Uhr ein spezielles Training, bei dem jeder Rollstuhlfahrer ausprobieren kann, ob diese Art von Rugby etwas für ihn ist. Die deutsche Mannschaft, die aus 14 Spielern besteht, ist zwei Tage lang zu Gast, trainiert und bereitet sich durch das Länderspiel auf den Höhepunkt des Jahres vor: die Europameisterschaft vom 24. Juni bis 2. Juli in Koblenz. Am Sonntag ist Auftakt um 13 Uhr mit Begrüßung und den Nationalhymnen, um 14 Uhr beginnt das Spiel. Der Eintritt ist frei.