Das Ende der SGS Amberg - was die Fußballmannschaft in der B-Klasse 2 betrifft - zieht sich noch ein bisschen hinaus. "Wir spielen weiter bis zum Schluss der Saison 2016/17", sagt Abteilungsleiter Thomas Gebele. Aktuell nimmt seine Truppe mit 35 Punkten den zweiten Platz hinter der Reserve des SV Illschwang/Schwend ein (36). Zum Jahresende 2016 haben sich die Sparten der Siemens-Sportgemeinschaft aufgelöst - nur die Fußballer noch nicht, die den Spielbetrieb auch aufrecht erhalten möchten.

Das können sie nun auch, nachdem der Hauptverein - der noch weiter existiert - die Versicherung beim Bayerischen Landessportverband bezahlt hat. Nach einem kurzen Gespräch mit SGS-Vorsitzendem Paul Frank hat sich das geklärt, wobei die Fußballer "ein paar Auflagen" (Gebele) erfüllen müssen. Unter anderem müssen sie den Rest der Saison selbst finanzieren.Auch eine mögliche Relegation ist dann machbar - aber danach ist endgültig Schluss. Falls die SGS sich im Mai oder Juni als Meister oder über die Relegation das Aufstiegsrecht in die A-Klasse sichert, könnte sie dieses behalten. "Wenn 50 Prozent der Spieler plus eins geschlossen zu einem Verein wechseln, können sie einen entsprechenden Antrag an das Präsidium des Bayerischen Fußballverbandes stellen", erklärt Bezirksspielleiter Thomas Graml. Und: "Bislang sind solche Anträge eigentlich immer genehmigt worden."Bis 15. Mai muss alles erledigt sein, bis dahin haben die SGS-Kicker die Möglichkeit, sich einen neuen Verein zu suchen. "Sie wollen auch. Alle Spieler und Trainer Boris Finkel möchten geschlossen wechseln", sagt Thomas Gebele. Im Gespräch ist dem Vernehmen nach unter anderem die DJK Amberg, die aktuell auf dem zehnten Platz der A-Klasse Nord steht. Zwei Mannschaften in der A-Klasse - auch kein Problem, sie müssten dann laut Spielleiter in zwei verschiedenen A-Klassen spielen."Wer Interesse hat, eine deutsch-russische Mannschaft aufzunehmen, kann sich gerne bei mir melden", sagt Thomas Gebele. "Das sind alles Aussiedler mit einem deutschen Pass, die wollen halt einfach Fußball spielen."