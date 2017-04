Die Germanen haben es geschafft: Der SC Luhe-Wildenau reist aus Amberg mit einer Niederlage im Gepäck ab - der ersten seit zehn Spielen.

Der SSV Paulsdorf (9./25) sammelte mit dem Sieg gegen den FC Neukirchen (12./14) wichtige Punkte. Neukirchen dagegen steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf. Der Nachbar im Tabellenkeller, der TSV Königstein (13./14), kassierte daheim gegen den Tabellensechsten aus Haselmühl (27 Punkte) fünf Gegentore. Das Unentschieden zwischen Auerbach (4./33) und Inter Bergsteig Amberg (2./36) sowie der Sieg gegen Rieden (8./26) brachte der DJK Utzenhofen (34 Punkte) den dritten Tabellenplatz.SSV Paulsdorf 2:1 (1:1) 1. FC NeukirchenTore: 1:0 (38.) Michael Grosser, 1:1 (40.) Maximilian Witzel, 2:1 (60.) Patrick Schedlbauer - SR: Klaus Gilch (FC Freihung) - Zuschauer: 135 - Rot: Stefan Pilhofer (FC) Notbremse(ac) Obwohl der SSV Paulsdorf nicht an die Leistung der vorangegangenen Spiele anknüpfen konnte, gelang gegen den Tabellenvorletzten FC Neukirchen ein verdienter Sieg. Die Gäste begannen engagiert und hatten Feldvorteile, doch durch den frühen Platzverweis für Pilhofer, der den durchgebrochenen Tobias Scherm unfair stoppte, zeichnete sich ein ungutes Ende für sie ab. Michael Grosser brachte die Heimelf in Führung (38.), die aber Maximilian Witzel mit einem Freistoß, der ins lange Eck segelte, ausglich (40.). Zuvor hätte Tobias Scherm das 2:0 machen müssen, vergab aber alleine vor Fillinger leichtfertig. Die zweite Hälfte wurde für den SSV besser und Schedelbauer erzielte nach kluger Vorarbeit von Christian Schreier die Führung (60.). Die Gäste gaben nicht auf, man sah aber die Kräfte schwinden. Der SSV Paulsdorf vergab unkonzentriert weitere Schüsse. Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt blieben in Paulsdorf.TuS/WE Hirschau 3:0 (2:0) SV FreudenbergTore: 1:0 (22.) Raphael Hirmer, 2:0 (33.) Sebastian Weih, 3:0 (62.) Benedikt Sehr - SR: Natalie Kink (Neustadt/WN) - Zuschauer: 255 - Gelb-Rot: (76.) Matthias Brinster wegen Foulspiels(rus) Vor einer prächtigen Kulisse auf der Löschenhöhe setzte sich der Tabellenführer klar durch. Die Gäste untermauerten zu Beginn ihren derzeitigen Höhenflug, aber die Heimelf hielt gut dagegen. Beiderseits gab es kaum Torchancen. Nach 22 Minuten unterlief die SV-Abwehr einen Flankenball von Benedikt Sehr und Raphael Hirmer schob zur Führung ein. Als die Freudenberger Defensive erneut patzte, nutzte Sebastian Weih diese Möglichkeit zum 2:0. Kurz darauf verpasste Gästestürmer Michael Schlegl den Anschlusstreffer, als er TuS/WE-Keeper Alexander Köck direkt in die Arme schoss. Drei Minuten vor dem Wechsel verhinderte SV-Torwart Patrick Meiler das 3:0 gegen Sebastian Weih nach einem Querpass von Johannes Wiesneth. Nach der Pause übernahm der SV die Initiative, aber Michael Schlegl vergab eine gute Chance. Die Elf von Jörg Gottfried bekam immer mehr Räume und nach einer Hereingabe von Lukas Schärtl war Benedikt Sehr mit den Kopf zur Stelle und markierte das 3:0. Trotz der Gelb-Roten Karte für TuS/WE-Akteur Matthias Brinster kamen die Hirschauer nicht mehr in Gefahr.1. FC Rieden 0:1 (0:1) DJK UtzenhofenTore: 0:1 (30.) Christian Geitner - SR: Simon Ettl (FC Oberhinkofen) - Zuschauer: 220 - Besonderes Vorkommnis: (81.) Tobias Eichenseer vergibt Foulelfmeter - Gelb-Rot: (83.) Daniel Geitner wegen wiederholtem Foulspiel - Rot: ( 89.) Michael Gruber wegen Foulspiels(riw) Für den 1. FC Rieden gab es wieder nichts zu holen. Die Riedener fanden in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die sicher stehende DJK-Abwehr und deren fleißige Mittelfeldreihe. Die eigenen Angriffe resultierten zu oft aus langen Bällen, und die kamen zumeist über die linke Seite. Das entscheidende Tor von Christian Geitner dürfte wohl als Flanke gedacht gewesen sein. Der von der Grundlinie aus getretene Ball senkte sich jedoch an den langen Pfosten und kullerte von da ins Tor. Etwas flexibler war die Riedener Spielweise dann im zweiten Spielabschnitt. Die letzten 25 Minuten machte Rieden gehörig Dampf. Zu allem Überfluss vergab der FC in der 80. Minute einen Foulelfmeter. Mit insgesamt elf gelben, einer gelb-roten und einer roten Karte wurden die Spieler bestraft. Für einen Außenstehenden mag sich die Partie mitnichten als brutaler Fight darstellen, jedoch begann die Karten-Orgie bereits in der fünften Minute und die Linie wurde konsequent beibehalten.SVL Traßlberg 2:1 (1:0) FC EdelsfeldTore: 1:0 (40.) Johann Henschke, 1:1 (53./Eigentor) Michael Behrend, 2:1 (85.) Thomas Behrend - SR: Markus Schwendner (Thanheim) - Zuschauer: 166(degr) In den Anfangsminuten passierte nicht viel, lediglich ein "Schüsschen" von Alexander Egerer (14.) sorgte für Gefahr. Danach kam der SVL besser ins Spiel und bestimmte die Partie. Mesud Becirovic scheiterte in der 25. Minute mit einem Freistoß am glänzenden Gästekeeper. Nur kurze Zeit später setzte Dennis Bunk zu einem Solo an. Sein Abschluss wurde sichere Beute von Keeper Bernd Fischer. Besser machte es Johann Henschke, der zur Führung einschob (40.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Edelsfeld die bessere Mannschaft. Als der SVL in der 53. Minute den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, wurde ein Schuss durch Michael Behrend in die eigenen Maschen abgefälscht. Edelsfeld machte Druck und die Heimelf hatte in der 66. Minute Glück, dass eine Flanke nur an den Pfosten klatschte. Ab dem Zeitpunkt fand der SVL ins Spiel zurück und kam durch Bunk (70.) und die Behrend-Brüder (78.) zu Chancen. In der 80. Minute krachte ein Freistoß von Thomas Behrend an das Lattenkreuz. Als es in der 85. Minute noch einen Freistoß für den SVL aus 18 Metern gab, ließ sich Thomas Behrend die Möglichkeit nicht nehmen und hämmerte den Ball in die Maschen.TSV Königstein 1:5 (0:4) ASV HaselmühlTore: 0:1 (2.) Philipp Keilholz, 0:2 (10.) Joel Lichtenfeld, 0:3 (15.) Matthias Schmidt, 0:4 (37.) Joel Lichtenfeld, 0:5 (53.) Johannes Amrhein, 1:5 (75.) Matthias Hering - SR: Dieter Brückner - Zuschauer: 100(jsb) Bereits nach einer Viertelstunde waren alle Pläne des TSV über den Haufen geworfen. Haselmühl führte bereits deutlich mit 0:3. Die Königsteiner waren zu diesem Zeitpunkt gedanklich noch gar nicht auf dem Platz. Michael Pirner hatte die erste Torchance für den TSV, traf mit einem Distanzschuss jedoch den Pfosten. Noch in der ersten Halbzeit nutzte Haselmühl einen Konter zum 0:4-Zwischenstand. Den Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit verhinderte ASV-Keeper Patrick Stiegler mit einer klasse Parade gegen Stefan Pirner. Nachdem Johannes Amrhein nach dem Wechsel aus klarer Abseitsstellung heraus das 0:5 erzielte, entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Königstein ließ den nötigen Willen vermissen. Haselmühl hatte keine Mühe, das Ergebnis zu verwalten. Joker Matthias Hering konnte noch den 1:5-Anschlusstreffer erzielen.SV 08 Auerbach 1:1 (0:1) Inter AmbergTore: 0:1 (26.) Jiri Scheinherr, 1:1 (81./Foulelfmeter) Erl - SR: Lukas Höhn (Mistelbach) - Zuschauer: 80(sht) Die Gäste waren die tonangebende Mannschaft. Ein Schuss von Benjamin Kruppa und eine gefährliche Ecke in den Anfangsminuten waren die Visitenkarte der Gäste. Ein Ballverlust in der Auerbacher Hälfte landete bei Jiri Scheinherr, der aus 20 Meter abzog und den Ball zum 0:1 ins Netz schlenzte. Auch nach der Führung kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen. Die Gäste hatten zunächst die besseren Möglichkeiten, waren aber ebenso wenig zwingend wie die Hausherren. In der 57. Minute setzte sich Zura rechts in den Strafraum durch, passte zur Mitte. Beim Abschluss von Maier hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Keeper parierte mit dem Fuß. Auf der Gegenseite zeigte Torhüter Hutzler nach einem Konter der Gäste sein Können und parierte den Abschluss von Mikalauskaus. In der hektisch werdenden Schlussphase übersah das Schiedsrichtergespann eine Tätlichkeit von Scheinherr gegen den Auerbacher Spielertrainer Scholz und beließ es bei einer Verwarnung. Ein Foul an Zura in der 81. Minute wurde regelgerecht mit Strafstoß geahndet und Erl verwandelt vom Elfmeterpunkt sicher zum 1:1-Ausgleich.Germania Amberg 3:0 (2:0) SC Luhe-WildenauTore: 1:0 (9.) Florian Danzer, 2:0 (18.) Ivan Riel, 3:0 (86.) Florian Danzer - SR: Johann Bauer (DJK Rohr) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (83.) Lukas Hilburger(tne) Einen souveränen Erfolg feiterte der SC Germania Amberg gegen den SC Luhe-Wildenau. Das Spiel begann für die Germanen mit einer Schrecksekunde: SCG-Innenverteidiger Tobias Rudlof versprang der Ball und Luhe-Wildenaus Stürmer Andreas Igl lief alleine auf das Germanentor zu - doch Andreas Appel parierte stark. Danach nahmen die Germanen das Heft in die Hand. Direkt mit dem ersten Angriff gelang den Hausherren die Führung. Die Gastgeber blieben die spielbestimmende Mannschaft. Nur zehn Minuten später gelang den Germanen das 2:0. Nach einer Freistoßflanke von der linken Seite von Thomas Ficarra stand Ivan Riel im Strafraum goldrichtig und versenkte die Kugel. Nach einer halben Stunde meldeten sich die Gäste zu Wort, doch Igl scheiterte am starken Appel. Im zweiten Durchgang erlangten die Männer von Trainer Rittner mehr und mehr die Spielkontrolle, während sich die Germanen fast ausschließlich auf die Defensive beschränkten. Zwingende Tormöglichkeiten konnte der SC Luhe-Wildenau nicht erspielen. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Florian Danzer der frei vor Gästetorwart Petr Mulac auftauchte und eiskalt einschob.