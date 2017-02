Erstmals erhielten 14 Schiedsrichter vom Fußballbezirk Oberpfalz Ehrungen. Bei der DFB-Aktion "Danke Schiri" am Sonntag im Veranstaltungssaal der Stadtwerke bekamen sie Auszeichnungen für ihr Engagement am Sportplatz und in der Gesellschaft. Dabei freute sich BFV-Vizepräsident und Bezirksvorsitzender Max Karl, dass die Basis der Schiedsrichter in den Mittelpunkt gerückt wird. Obwohl sie Spesen für die Spielleitungen erhalten, stecke in ihrem Engagement viel Ehrenamt.

Die Obmänner der oberpfälzischen Gruppen stellten ihre nominierten Unparteiischen in den drei Kategorien "unter 50 Jahre", "über 50 Jahre" und "Schiedsrichterinnen" vor. Sie erhielten neben einer Urkunde und einem Schiedsrichter-Set einen Ball mit der Unterschrift des deutschen WM-Referees Dr. Felix Brych. Als Gastgeber stellte Thomas Reiß (Leiter des Bereichs Energiehandel und Vertrieb) die Stadtwerke GmbH vor, die den Sport in der Region fördert.Weil sie während der Verleihung bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der Frauen als Schiedsrichterinnen im Einsatz waren, erhielten Lisa Manner und Ulrike Schraml ihre Ehrung von Max Karl und Andreas Allacher in der triMAX-Halle nachgereicht.Abschließend kürte der Bezirksschiedsrichterausschuss die Oberpfalzsieger, die am 1. April am Rande des Bundesligaspiels FC Bayern München gegen FC Augsburg eine weitere Ehrung auf Landesebene erhalten: Ulrike Schraml (TSV Neudorf), Philipp Götz (SC Ettmannsdorf) und Reinhardt Traurig (DJK Vilzing). Die Geehrten der Schiedsrichtergruppe Amberg sind Heike Kraft (Kategorie Schiedsrichterin), Markus Schwender (Unter 50) und Adolf Binner (Über 50).