Bei den nordbayerischen Hallenmeisterschaften der U20 und U16 in der Halle des LAC Quelle Fürth beweisen 307 Leichtathleten aus 58 Vereinen ihr Können. Zwei vom ESV Amberg ganz besonders.

Fürth/Amberg. In der U20 holte sich die Sprinterin Katrin Fehm vom ESV Amberg erst über 60 Meter und dann über 200 Meter souverän die Titel. Mit einer exzellenten Zeit von 7,53 Sekunden über die 60 Meter entschied sie die nordbayerische Meisterschaft klar für sich. Bei ihrer Lieblingsdistanz, den 200 Meter, ließ sie in einer Zeit von 23,95 Sekunden und mit über zwei Sekunden Vorsprung die Konkurrenz weit hinter sich. Nun darf das große deutsche Nachwuchstalent positiv auf die bevorstehenden deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften in Sindelfingen blicken.Die 14-jährige Franca Schaller zeigte gleich in drei Disziplinen ihr Können. Zuerst ging sie als jüngerer Jahrgang in der Altersklasse W15 in ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, an den Start. Nach der übersprungenen Höhe von 1,58 Meter unterbrach sie ihren Wettkampf kurzfristig um am zeitgleich stattfindenden 60m-Hürden-Vorlauf teilzunehmen. In diesem gelang ihr als Zeitschnellste in 9,60 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung und die Qualifikation für den Endlauf. Beim Hochsprung-Wettbewerb wieder angekommen, gelang es ihr noch bis zu einer Höhe von 1,68 Meter die Latte zu überqueren. So sicherte sie sich den Titelgewinn und deklassierte die ein Jahr älteren Konkurrentinnen um 12 cm. Beim Endlauf über die 60 m Hürden steigerte sie sich nochmals auf starke 9,49 Sekunden und belegte den dritten Platz.Nordbayerische MeisterschaftHochsprung W151. Franca Schaller, ESV Amberg 1,67 m2. Luisa Fischer, TV Bad Kötzting 1,55 m3. Ann-Sophie Stamm, LG Hof 1,55 m60 m Hürden W141. Naomi Krebs, LG Bamberg 8,96 s2. Alicia Inhofer, TV Bad Kötzting 9,11 s3. Franca Schaller, ESV Amberg 9,49 s60 m U201. Katrin Fehm, ESV Amberg 7,53 s2. Tonoshae Mandel, Quelle Fürth 8,13 s3. Lea Heidenreich, Quelle Fürth 8,19 s200 m U201. Katrin Fehm, ESV Amberg 23,95 s2. Leoni Güttler, LAC Quelle Fürth 25,96 s3. Emily Haupt, LAC Quelle Fürth 26,21 s