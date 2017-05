Mit Toni Kroos spielte René Vollath einst in der U17-Nationalmannschaft, beim Zweitligisten Karlsruher SC war er lange Zeit auf dem besten Weg zur Nummer eins. Doch jetzt planen die Badener plötzlich ohne den Torwart aus der Oberpfalz.

Karlsruhe. Das Schlimmste ist und war, selbst nichts dagegen machen zu können. "Ich kann mich immer nur im Training anbieten", sagt René Vollath. Es half zum Schluss nichts mehr. Es ist vorbei. In zweifacher Hinsicht: Zweitligist Karlsruher SC steht drei Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger in die 3. Liga fest. Und Vollath, dem gebürtigen Amberger, der in Schwandorf aufgewachsen ist, wurde von KSC-Manager Oliver Kreuzer mitgeteilt, dass man nicht mehr auf ihn baue. "Das tut schon weh", sagt Vollath im Gespräch mit Oberpfalz-Medien. Der 27-Jährige hat zwar noch ein Jahr Vertrag beim Traditionsclub aus Baden, den auszusitzen, ist aber nicht die Sache des einstigen Juniorennationaltorwarts. Dazu ist Vollath viel zu ehrgeizig. "Ich will das hier sauber zu Ende bringen", sagt er und ergänzt: "Es waren insgesamt vier tolle Jahre beim KSC."Im Jahr 2013 kam Vollath vom damaligen Drittligisten Wacker Burghausen. Er duellierte sich immer mit dem acht Jahre älteren Dirk Orlishausen um den Platz im Tor. "Wir sind beide Einser-Torhüter", beschreibt Vollath den Zweikampf. Manchmal hatte Vollath die Nase vorne. Auch beim KSC lief es. Vor zwei Jahren scheiterten die Badener erst in letzter Sekunde im Relegationsspiel gegen den HSV am Erstliga-Aufstieg. Jetzt geht's in die andere Richtung.In der Rückrunde kam Vollath zuletzt nicht mehr zum Zug. Nach der Niederlage in letzter Minute bei 1860 München Mitte Februar nahm ihn der damalige Trainer Mirko Slomka aus dem Tor. Und das, obwohl Vollath in seinen 14 Saisonspielen nur 17 Gegentore kassiert hatte. Danach ging's beim KSC richtig bergab. Vollath: "Das war von Anfang an eine Seuchensaison." Er wäre aber auch in der dritten Liga als klare Nummer eins geblieben, erklärt der Oberpfälzer. Doch die Badener wollen künftig eine klare Hierarchie im Kasten und kein Torwart-Duell mehr.Und so zieht Vollath weiter. Wohin? "Das zu sagen, ist viel zu früh. Viele Vereine wissen ja noch nicht, wie es bei ihnen weitergeht." Vollath wird mit seinem Berater Wiggerl Kögl, dem Ex-Bayern-Spieler, den Markt sondieren. "Ich bin für alles offen", sagt der Torwart. "Auch fürs Ausland." Wichtig sei ihm, eine faire Chance auf die Nummer eins im Team zu haben.Der Abschied von Karlsruhe wird ihn und seine Frau Annkatrin dennoch schmerzen. "Wir haben uns hier richtig wohlgefühlt." Annkatrin arbeitete neben dem Studium im Fanshop des KSC, die Vollaths haben viele Freunde gefunden. Auch in der Mannschaft hat der Sohn des einstigen SpVgg-Weiden-Stürmers Richard Vollath ein gutes Standing, ist Vizekapitän. Von der Bank ist er zudem immer ein wichtiger Motivator. Das Team geht ihm über alles. Auch deshalb sagt er über den nahenden Abschied: "Das ist extrem bitter."