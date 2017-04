Der Taekwondo- und Kickboxclub Amberg hielt die erste Gürtelprüfung 2017 ab. Zunächst zeigten die Kinder ihr Können und durften im Anschluss ihre neuen Gürtel in Empfang nehmen. Danach mussten die Jugendlichen und Erwachsenen zeigen, wie gut sie das Prüfungsprogramm beherrschen. Alle Gürtelfarben - von gelb bis schwarz - waren vertreten. Geprüft wurden die beiden Kampfsportarten Taekwondo und Kickboxen.

Den Höhepunkt bildete die Prüfung zum Schwarzen Gürtel 1. Dan. Die einzige Anwärterin für den Meistergrad im Taekwondo war Corinna Eilles, die bereits seit etwa fünf Jahren beim Taekwondo- und Kickboxclub Amberg trainiert. Eilles hatte für diese Prüfung lange und intensiv trainiert und war bestens vorbereitet. In einer circa zweistündigen Prüfung musste sie das ganze Schwarzgurt-Programm abliefern. Begonnen wurde mit den Hyongs - bestimmten Bewegungsabläufen, die fehlerfrei gezeigt werden müssen. Danach führte Eilles zusammen mit ihrem Trainingspartner Martin Dietl freie Kampftechniken vor. Vor allem die Beintechniken in Kopfhöhe mussten schnell und präzise ausgeführt werden. Danach folgte das Einschrittsparring. Hier müssen gegnerische Faustangriffe mit Hand- und Beintechniken abgewehrt und gekontert werden. Anschließend musste Eilles das ganze Programm der Selbstverteidigung zeigen und sich aus Umklammerungen, Haltegriffen und dem Schwitzkasten befreien können. Jetzt war die Messer- und Stockabwehr an der Reihe, bei der sie abwechselnd Messer- und Stockangriffe realistisch abwehren und ihren Angreifer durch Kontertechniken außer Gefecht setzen musste - einer der schwersten Teile der Prüfung. Beim anschließenden Freikampf im Leichtkontakt mit Schutzausrüstung kämpfte Eilles zuerst gegen einen Schwarzgurtträger und dann noch gleichzeitig gegen zwei Angreifer.Den Abschluss der Prüfung bildete der Bruchtest. Mit der Fußdoppeltechnik Rundkick-Sidekick werden zwei Bretter durchschlagen ohne das Bein dabei abzusetzen. Anschließend musste sie ein Brett in ungefähr zwei Metern Höhe im Sprung durchschlagen. Eilles zerbrach das etwa 2,5 Zentimeter starkes Fichtenbrett mit dem Ellenbogen. Sichtlich erschöpft aber glücklich nahm sie nach dem langen Prüfungsnachmittag ihren schwarzen Gürtel aus den Händen der drei Prüfer entgegen.Eine weitere Besonderheit an diesem Prüfungstag war die Verleihung des 3. Dan an Martin Dietl. Dietl wurde damit sowohl für seine Trainerarbeit im Verein als auch für seine Kampfrichtertätigkeit von der Bayerischen Kickboxorganisation geehrt.