40 Schützen an drei Schießtagen legten bei der Schützengesellschaft Neumühle auf die Osterscheibe an. Oberschützenmeister Wolfgang Sennfelder nahm die Siegerehrung vor. Freihändig wurde die Glücksscheibe von Raimund Rieß (1,4 Teiler) gewonnen. Ihm folgen Andreas Tischner (6,7) und Ryan McBride (9,2). Bei den Aufgelegt-Schützen siegte Peter Domanits, ebenfalls mit einem 1,4-Teiler vor Ernst Schlauch (9,0) und Josef Bönisch (15,5 T.).

Auf der Meisterscheibe freihändig gewann Lisa Sennfelder mit 100/99/99 Ringen. Mit 97/95/93/91 Ringen wurde Andreas Tischner Zweiter vor Raimund Rieß (97/95/93) Bei den Aufgelegt-Schützen hatte Xaver Auerbacher mit 100/99/99 Ringen die Nase vorn vor Peter Domanits und Rudi Neumann.Die größten Osternester durften sich auf die Osterscheibe Wolfgang Auerbacher (22,8-Teiler) und Ernst Schlauch (23,0) abholen. Dritter wurde Hans Daller (25,5). Danach holte Sennfelder Ehrungen für Mitglieder der SG Neumühle nach: Mit der Verdienstauszeichnung des OSB wurde Gerhard Mertel ausgezeichnet, die Verdienstauszeichnung am Band wurde an Jutta Hierl verliehen und mit der Großen Verdienstauszeichnung des OSB in Silber wurden Rudi Neumann und Albert Hierl ausgezeichnet.