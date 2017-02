In Notbesetzung mussten die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg vergangenen Samstag die Fahrt zum TV Faulbach antreten. Was niemand erwartet hatte: die Formation von Trainer Andrej Büschel brachte einen sensationellen 3:1-Sieg mit. Außenangreifer Janik Donhauser und Libero Ben Spies mussten krankheitsbedingt kurzfristig passen. Diagonalspieler Ilja Büschel renkte sich beim Abschlusstraining einen Wirbel aus und Zuspieler Dani Weber war bei der U20-Nordbayerischen.

Ohne die vier Stammspieler rechnete sich Trainer Andrej Büschel beim TV Faulbach wenig Chancen aus, zumal die Unterfranken die letzten vier Spiele hintereinander gewonnen hatten. Personell versuchte der Coach aus der Not eine Tugend zu machen: Matthias Brückl sprang als Aushilfs-Zuspieler ein, Leo Groha rückte auf der Diagonalposition und Andrzej Smolis auf Außen in die Stamm-Sechs. Den Libero-Part übernahm der Trainer gleich selbst.Wer nun gedacht hatte, dass mit dieser Not-Besetzung das VC-Team von Faulbach abgefertigt werden würde, wurde eines Besseren belehrt. Zwar ging der erste Satz durch einige Abstimmungsprobleme besonders in der Annahme an den unterfränkischen Gastgeber (17:25), doch nachdem Büschel auf Zweierriegel mit Außenangreifer Raimonds Stauber umgestellt hatte, kam der VC-Zug ins rollen. Zuspieler Matthias Brückl gelang es immer mehr, ein intelligentes Angriffsspiel aufzuziehen, so dass besonders Ex-Profi David Fecko auf der Mittelposition und Andrzej Smolis auf Außen mit ihren druckvollen Angriffsschlägen punkten konnten.Starke "Float"-Aufschläge vor allem von Flo Wachler taten ein Übriges dazu, dass am Ende der VC Amberg mit 3:1 (25:21, 25:21, 25:20) die Punkte entführte. Wie schon in den beiden Spielen zuvor zeigten die Amberger Jungs großen Teamgeist und hohe Einsatzbereitschaft, belohnten sich selbst mit einem unter diesen Voraussetzungen nicht erwarteten Auswärtssieg.Damit behauptete das Amberger Bayernliga-Team punktgleich mit dem TV Mömlingen den dritten Tabellenplatz. In drei Wochen kommt es für die Amberger Volleyball-Fans zu einem Leckerbissen. Es gastiert am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr, beim letzten Heimspiel in dieser Saison in der Amberger Luitpoldschule die bis dato beste Mannschaft der Liga, der Spitzenreiter BSV Bayreuth.