Vier Wochen bleiben dem FC Amberg für den Feinschliff, am Sonntag steigt der Bayernligist in die Vorbereitung ein. Fünf Testspiele sind geplant.

Genau vier Wochen bleiben den Bayernliga-Fußballern des FC Amberg Zeit, um sich für die Restsaison 2016/17 vorzubereiten. Am 25. Februar müssen die Spieler um Neu-Trainer Lutz Ernemann wieder ran, da steht um 14 Uhr das vor der Winterpause ausgefallene Spiel beim SV Erlenbach auf dem Programm. Ebenso wurde inzwischen die Nachholpartie gegen den Würzburger FV terminiert, sie findet am Ostermontag, 17. April, um 16 Uhr im Stadion am Schanzl statt.Offen ist noch der neue Termin der Begegnung bei der SpVgg SV Weiden, die am 26. November den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen war. Offiziell beginnt die Restrückrunde am 4. März um 15 Uhr zu Hause gegen die DJK Don Bosco Bamberg. Bis dahin bestreitet, so Ernemanns Planungen, seine Truppe fünf Testspiele. Der Trainingsauftakt wurde nun für Sonntag, 22. Januar, um 10.30 Uhr im Stadion am Schanzl festgelegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, so der neue Teammanager Wolfgang Gräf, gebe es keine personellen Veränderungen. Alle bisherigen Spieler würden weiterhin zur Verfügung stehen. Die Wechselfrist endet am 31. Januar.Nach einer Trainingswoche müssen die FCA-Kicker am 29. Januar um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Raigering gegen den FC Hersbruck erstmals Farbe bekennen. Drei Tage später, am 1. Februar, um 19 Uhr, wird in Burglengenfeld auf Kunstrasen gegen den Landesligisten SV Etzenricht getestet, ehe es am 4. Februar um 16 Uhr in Raigering gegen den 1. FC Bad Kötzting geht. Am 10. Februar wartet um 19 Uhr in Fürth mit dem Regionalliga-Team der SpVgg Greuther ein richtiger Brocken auf die Amberger, die ihre Testspiel-Serie am 18. Februar um 15 Uhr beenden wollen. Für diesen Tag sucht der FC noch einen Gegner, Interessenten können sich bei Teammanager Gräf unter Tel. 0176/56 56 8148 melden.