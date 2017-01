Michael Bublé singt "I believe in you", und im Hintergrund auf der Videoleinwand laufen stimmungsvolle Bilder derjenigen Sportler ab, die am Freitag im ACC geehrt wurden - die jährliche Hommage der Stadt an ihre besten Aktiven und deren Unterstützer.

Ehrenurkunden Amberg. (kge) Dass hinter allen Gewinnern und ihren Vereinen vor allem die Ehrenamtlichen stehen, wurde in der ersten Runde honoriert. Ehrenurkunden bekamen Franziska Lehmann für über 35 Jahre Engagement im DLRG und ihr Vereinskollege Volker Kratzer, der seit zehn Jahren im Vorstand als "Allrounder" tätig ist. Mit den Spartenleitern Georg Koch von der Sportgemeinschaft Siemens, Siegfried Gramolla und Josef "Joe" Willibald Binder ging es weiter. "Wenn der etwas in die Hand nimmt, klappt es auch", wurde Franz Fuchs vorgestellt. Norbert Fischer kennt ihn seit 45 Jahren als Sportbegeisterten und dankte ihm für seine Mitarbeit bei der Realisation des Sportparks SV Raigering. Dieser rührige Verein gestaltete zur Hälfte das Showprogramm. "Der Abend ist eindeutig SVR-lastig" witzelte deshalb der Moderator. Im Gespräch erläuterte der Vorsitzende des SVR, Thomas Graml, die Gründe für eine Mitgliedersteigerung von 30 und im Jugendbereich sogar um 40 Prozent. "Wir haben unseren Neubau mit Leben gefüllt, das Ohr am Puls der Zeit gehabt. Das Sportangebot hat sich verändert und wer reinschnuppert, der bleibt. Allerdings bringt das auch Probleme mit sich. Unsere Ehrenamtlichen arbeiten zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche für den Verein. Das ist nicht mehr zumutbar und ein heikler Punkt. Für das Ehrenamt sind wir inzwischen zu groß, aber für Festangestellte zu klein." Danach lobte er ausdrücklich: "Ich komme viel herum, aber kenne keine Kommune, die so gut unterstützt."



DLRG OG Amberg



Franziska Lehmann - Schatzmeisterin, seit über 35 Jahre ehrenamtlich bei der DLRG tätig



Volker Kratzer - Seit 10 Jahren im Vorstand als stellv. Technischer Leiter



SGS Amberg



Georg Koch - Seit 2009 Spartenleiter Freizeitsport



Josef Willibald Binder -Von 2004 bis 2009 Spartenleiter Ski, seit 2009 stellv. Spartenleiter Freizeitsport



Siegfried Gramolla - 9 Jahre Spartenleiter Freizeitsport, Organisator Thermalbadfahrten, Wassergymnastik



SV Raigering



Franz Fuchs - Seit 2005 2. Spartenleiter Abteilung Tennis

"Fakt ist: Wir haben einen sportbegeisterten Oberbürgermeister", stellte Stadtverbandsvorsitzender Norbert Fischer bei seiner Begrüßung fest. Er übergab das Wort an diesen mit der Frage, wie er den Amberger Sport jetzt und in der Zukunft sieht. OB Michael Cerny betonte, dass ihn besonders die Vielfalt beeindrucke, die überregionalen Erfolge - und dass der Stadtrat dem Sportbereich gegenüber aufgeschlossen ist. Man wird sich auf den Sportstättenausbau konzentrieren. Dabei hatte er eine Bitte an alle Funktionäre: Sie sollten trotz Wettbewerb zusammenarbeiten, ohne ihm "Fusionieren zu unterstellen."Auch das Rahmenprogramm, das die Überreichung der Medaillen begleitete, konnte sich sehen lassen. Neun junge Damen wirbelten als "Panduren Dancers" mit Funk und Hip-Hop über die Bühne und waren von Ensembles aus Tanzschulen nicht zu unterscheiden. Später zeigte eine Gruppe von 22 Erwachsenen wie man weltweit "Line danced", also nach amerikanischen Vorbild (mit obligatorischem Cowboyhut) sich gemeinsam in Schrittfolgen nach der Musik bewegt.Danach verwandelte sich die Bühne. Der Circusverein Neumarkt hatte seinen Auftritt "Baustelle Leben" vorbereitet. Tänzerisch begannen die jungen Leute in der Aufwärmphase. Was dann kam, ließ das Publikum ungläubig staunen. Auf Händen liefen sie über die Bretter, schlugen unzählige Flick-Flacks, sprangen synchron Saltos und andere Figuren aus dem Stand. In Latzhosen stellten sie die Arbeit am Tage in rasantem Tempo dar. Wie durch Zauberhand hatten die Darsteller schließlich Abendgarderobe an und zeigten paarweise anmutige, akrobatischen Hebefiguren.Turnerisch und choreografisch war die Darbietung nicht zu überbieten. Auch der zweite Auftritt ließ Münder offen stehen. Vier junge Damen "schlangen" sich am vertikalen Seil wagemutig von einer gelenkigen Stellung zur nächsten. Es war eine Show, die die Bestleistungen der Amberger Sportler untermalte."Es ist erstaunlich wie viele Leistungssportler wir in unserer Stadt haben und was die alles erreichen", war aus dem Publikum zu hören. Oder auch: "Dem sieht man sein Training aber an", als Michael Cerny einem Kraftsportler gratulierte. Nicht vergessen wurden die Trainer. Ihr Einsatz mache Erfolge möglich, das drückte Fischer aus: "Seit die Frau Tesmann da ist, rührt sich was in der rhythmischen Sportgymnastik."

Große Goldene

DJK 2002 Amberg e.V.

„The Chili Rockers“

VC DJK Amberg

Ringer Club Bergsteig Amberg

1.Rock‘n Roll und Boogie-Woogie Club

„Quick Feet“

Schützengesellschaft Neumühle

SV Inter Bergsteig

TC Amberg am Schanzl

TV 1861 Amberg

Athletic-Club Amberg

Box-Club Amberg

Kgl.priv. Feuerschützengesellschaft

Kraftsportclub II Amberg

NAC Amberg

Freischütz Karmensölden

Schützengesellschaft I und Tell

Skivereinigung Amberg

Sportgemeinschaft Siemens

TaekwonDo- und Kickbox-Club

CIS Amberg

VC DJK Amberg

SV Inter Bergsteig

SV Raigering

Sportkegelverein

Athletic-Club AmbergFranz Graaf - Deutscher Meister im Bankdrücken Junioren mit 220 kg; 5. Platz Weltmeisterschaft Kraftdreikampf (762,5 kg)Claus Piechatzek - Deutscher Meister im Bankdrücken 270 kgCIS AmbergClaudia Mai - Deutsche Meisterin im Cross-Triathlon (AK 25), 3. Platz GesamtwertungKraftsportclub II AmbergCarmen Hochholzer - Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf, Junioren, Klasse -84 kg (387,5 kg), deutscher Rekord im Kreuzheben (170,0 kg)Manuela Horst - Deutsche Meisterin im Bankdrücken, AK I, -57 kg (42,5 kg)Gabriela Hirner - Europameisterin im Bankdrücken, AK II, -57 kg (112,5 kg), deutscher Rekord, deutsche Meisterin Bankdrücken Classic AK II (87,5 kg), Bankdrücken AK II (107,5 kg)Frieda Holzer - Vize-Europameisterin im Bankdrücken, AK I, -84 kg (130,0 kg), deutsche Meisterin Bankdrücken (Einzel und Mannschaft), 127,5 kgWolfgang Zimmermann - Deutscher Meister im Bankdrücken, AK I, -120 kg (255,0 kg) und RAW AK I (206,0 kg), deutscher RekordPatrick Schiffner - Deutscher Meister im Bankdrücken, Aktive- Klasse -74 kg (142,5 kg), 3. deutscher Meister Kraftdreikampf (537,5 kg)Hans-Jürgen Ehrt - Vize-Weltmeister im Bankdrücken, AK III, -93 kg (212,5 kg), Vize-Europameister Bankdrücken (205,0 kg), deutscher Meister Bankdrücken (205 kg) und mit 213,0 kg deutscher Rekord, 2. deutscher Meister RAW Bankdrücken (145,0 kg)Dominik Bogensperger - Deutscher Meister Bankdrücken, Junioren, -59 kg (127,5 kg), deutscher Vizemeister, -66 kg (100,0 kg)Schützengesellschaft Kleinraigering und SG Freischütz KarmensöldenEberhard Donhauser - Deutscher Meister Sommerbiathlon Kleinkalibergewehr, Sprint und MassenstartSkivereinigung AmbergCarsten Stegner - Deutscher Meister im 6-Stunden-Lauf, M 40 (84,348 km) und 3. deutscher Meister in der GesamtwertungSGS AmbergAlexandra Adlerova - Deutsche Seniorenhallenmeisterin Hammerwurf, 36,17 m (3 kg)TV 1861 AmbergSchwimm-Mannschaft mit Florian Bauer, Valentin Bößenecker, Thomas Mayr, Matthias König - Deutscher Meister der Masters 4 x 200 m FreistilKleine GoldeneFreischütz KarmensöldenLukas Friedrichs - Deutscher Meister Sommerbiathlon Kleinkalibergewehr MassenstartSGS AmbergKatrin Fehm - Deutsche Meisterin 200-m-Lauf (23,67 s) U 20; - 3. Platz Weltmeisterschaft mit Staffel 4 x 100 m (44,18 s), deutsche Jahresbestleistung, 9. Platz WM 100 m (11,59 s), 3. deutsche Hallenmeisterin 200 m; 1. Platz Juniorengala Mannheim 100 m (11,43 s)TC Amberg am SchanzlMira Stegmann - Deutsche Jugendmannschaftsmeisterin Tennis U16___CIS AmbergLorena Schober OberpfalzmeisterinTriathlon - Jugend BRoxi Geranmayeh OberpfalzmeisterinTriathlon - Schüler CFelix Hagen OberpfalzmeisterTriathlon - Schüler CLaura Mayer 2. Bayer. MeisterinTriathlon - Schüler A- OberpfalzmeisterinNoah Treptow OberpfalzmeisterTriathlon - Jugend BMarina Scheffler OberpfalzmeisterinTriathlon - Jugend ATheresa Ruppert 10. Platz Deutsche MeisterschaftMTB Sprint/XCEDamen Elite- 2. Ostbayer. Meisterin MTB- 3. Platz Jura MTB-Cup- 5. Bayer. Meisterin XCBernd Hagen OberpfalzmeisterCross-Duathlon und Triathlon, AK 45- 8. Deutscher Meister Cross-Triathlon- 17. Platz XTerra-Europa-meisterschaftCross-TriathlonTamara Zeltner 55. Platz WeltmeisterschaftIronman Hawaii, AK 35- 2. Platz Ironman Maastricht AK 35- 4. Platz Platz Ironman 70.3 St. PöltenJohann Auer OberpfalzmeisterTriathlon, AK 60- 2. Bayer. Meister, Triathlon Mitteldistanz- 7. Platz Europameisterschaft Triathlon -MitteldistanzGabi KeckOberpfalzmeisterinTriathlon, AK 45Gisela ReichmuthOberpfalzmeisterinTriathlon, AK 40Felix Sommerer 2. Deutscher MeisterCross-Triathlon, AK 20- Oberpfalzmeister Cross-Duathlon undTriathlonTim Pößniker 3. Deutscher MeisterCross-Triathlon, AK 30Herbert Böhm 3. Platz EuropameisterschaftTriathlon – Langdistanz, AK 55Lisa HaslbeckDominik Stubenvoll4. Deutscher MeisterRock‘n Roll- Teilnahme an der Europameisterschaftin Schweden- 2. Bayer. Meister- 4. Platz Großer Preis vonDeutschlandJulian ZollMarco Nanka2. Bayer. Mannschaftsmeister imBeachvolleyball, U 15 m- OberpfalzmeisterAliev Saleh OberpfalzmeisterRingen – Griech.röm.Stil und Freistil-29 kg, Jugend EMaximilian Haupt OberpfalzmeisterRingen – Freistil-31 kg, Jugend EAdam Leifridt OberpfalzmeisterRingen – Freistil-42 kg, Jugend C/DJonas Edel OberpfalzmeisterRingen – Griech.röm.Stil – 42 kgund Freistil, 46 kgJugend C/DErwin Findling 2. Bayer. Meister und OberpfalzmeisterRingen – FreistilJugend BRoman Leifridt 2. Bayer. Meister und OberpfalzmeisterRingen – Griech.röm.StilJugend BDavid Hahn Bayer. Meister und OberpfalzmeisterRingen – Griech.röm.Stil-46 kg, Jugend C/DJulian Edel Bayer. MeisterRingen – Griech.röm.StilJugend B- 3. Bayer.Meister, Freistil- Oberpfalzmeister, FreistilAntonia SchmidJulian Minks3. Deutscher MeisterRock‘n RollJunioren- Bayer. Meister- 1. Nordbayer. Meister- 3. Süddeutscher Meister- 2. Platz Deutschlandcup- 1. Platz Landesmeisterschaft Hessen- 1. Platz LandesmeisterschaftBaden-Württemberg- 24. Platz World Cup (Schweiz)- 28. Platz World Cup (Slowenien)1. Platz Herbstmeisterschaft- 2. Platz DonaupokalTanja KlemenzFabian Kuhn1. Hessischer LandesmeisterRock‘n RollC-Klasse- 1. Nordbayer. Meister- 4. Deutscher Meister- 2. Platz LandesmeisterschaftBaden-Württemberg- 1. Platz DonaupokalKarina Hartmann Bayer. Meisterin im OSBLuftgewehrSchülerWolfgang Auerbacher Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr AuflageSenioren A- 2. Bayer. Meister im OSB – Luftgewehr AuflageSenioren AJosef Bönisch Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 100 m AuflageSenioren C- 2. Bayer. Meister im OSB –Zimmerstutzen- 3. Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 50 m und 100 mZielfernrohr Auflage Bayer.Mannschaftsmeister –Kleinkaliber 100 m Zielfernrohrund Auflage Senioren B/CJohann Daller Bayer. Mannschaftsmeister im OSBZimmerstutzen - AuflagePeter Domanits Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr Auflage undKleinkaliber 100 m AuflageSenioren A- 3. Bayer. Meister im OSB Kleinkaliber AuflageSenioren AManuel Dux Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber DreistellungWolfgang Gilch Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber – LiegendkampfSeniorenJohann Götz Bayer. Meister im OSB – Einzel undBayer. Mannschaftsmeister im OSB Kleinkaliber 100 mAuflage Senioren APeter Hecht Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 100 m AltersklasseEinzel und Mannschaft- 1. Platz Kleinkaliber Dreistellung–Altersklasse- 1. Platz Kleinkaliber LiegendkampfEinzel und Mannschaft- 1. Platz Luftgewehr AltersklasseMannschaft- 2. Platz Luftgewehr Altersklasse – Einzel- 3. Platz Kleinkaliber – freie WaffeSchützenklasseAlbert Hierl Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber Dreistellung und Liegendkampf –AltersklasseLuftgewehr – Altersklasse- 2. Bayer. Meister im OSB Kleinkaliber100 m - AltersklassePatrick Kurz Bayer. Meister im OSBKleinkaliber DreistellungSchützenklasse- Bayer. Meister im OSB Dreistellung –Schützenklasse- 3. Platz Luftgewehr Schützenklasse MannschaftRudolf Neumann Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 50 m und Luftgewehr AuflageSenioren A- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr Auflage, Kleinkaliber 100 m Auflageund Kleinkaliber Liegendkampf- 2. Bayer. Meister im OSB Einzel Kleinkaliber 50m Auflage Senioren AGeorg Pickelmann Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 100 m Auflage, 100 m und 50 mZielfernrohr AuflageSenioren B- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber 50 m und 100 m Auflage,- 50 m und 100 m Zielfernrohr Auflage SeniorenB/C- 2. Platz Kleinkaliber 50 m Auflage Senioren B,EinzelWaldemar Pirner Bayer. Meister im OSBZimmerstutzen Auflage und köperbehindert,Kleinkaliber 50m Zielfernrohr AuflageSenioren C- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr und Zimmerstutzen AuflageKleinkaliber 50m und 100m AuflageKleinkaliber 50m Zielfernrohr AuflageSenioren B/C- 2. Platz Kleinkaliber 100 m Zielfernrohr Auflage –Einzel und Mannschaft100 m Auflage und körperbehindert – Einzel -Senioren CErnst Schlauch Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr Auflage, Kleinkaliber 100m Zielfernrohr,Kleinkaliber 50m AuflageSenioren B/C- 2. Bayer. Meister im OSB Kleinkaliber 50mAuflage, 100m ZielfernrohrSenioren B/C- 3. Platz Kleinkaliber 50m Zielfernrohr Senioren BUwe Spachtholz Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber - DreistellungKlaus Tuchbreiter Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr- Kleinkaliber Liegendkampf- Kleinkaliber 100 m AltersklasseAnton Weigl Bayer. Meister im OSBKleinkaliber 50m AuflageKleinkaliber 100m Zielfernrohr Auflage- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber 100m Auflage, 50m ZielfernrohrAuflage, Zimmerstutzen Auflage, LuftgewehrAuflage, Senioren C- 2. Platz Kleinkaliber 50 m Zielfernrohr Auflage -EinzelJulia BauerJulia HelgertJulia Simon3. Deutsche Mannschaftsmeisterin 2016Kleinkaliber 3 x 20Julia Bauer- Bayer. Mannschaftsmeisterin im OSBKleinkaliber Liegendkampf undDreistellung- 2. Platz Kleinkaliber Dreistellung- 3. Platz Kleinkaliber Liegendkampf –EinzelJulia Helgert- Bayer. Meisterin im OSB – EinzelKleinkaliber 100m, Luftgewehr,Kleinkaliber Liegendkampf- 3. Platz Kleinkaliber Dreistellung- Bayer. Mannschaftsmeisterin KleinkaliberLiegendkampf, Dreistellung und 100 m- 2. Platz LuftgewehrJulia Simon- Bayer. Meisterin im OSB – EinzelKleinkaliber Dreistellung- 3. Platz Kleinkaliber Liegendkampf- Bayer. Mannschaftsmeisterin im OSBKleinkaliber Liegendkampf, Dreistellungund 100 mJulia Will 3. Bayer. MeisterinRhythm.SportgymnastikEinzel, P-8Elisabeth GalievOberpfalzmeisterinRhythm.SportgymnastikEinzel, P-ÜbungXenia Maier OberpfalzmeisterinRhtythm.SportgymnastikEinzel, P-ÜbungTristan Neumann OberpfalzmeisterTennis - U 14Merle Dronzella 2. Bayerische Meisterin2000 m Lauf- OberpfalzmeisterinCrosslauf800 m – Lauf2000 m LaufMagdalena Müller 3. Bayerische MeisterinKugelstoßenTurnerische Mehrkämpfe, W 14-15Schleuderballwerfen W 14-15- OberpfalzmeisterinKugelstoßen, Speerwurf, Hochsprung,Block WurfLaurenz Schmid Oberpfalzmeister300 m – HürdenSchülerLouis Sichelstiel OberpfalzmeisterSpeer (39,17 m)Diskus (29,68 mSchülerMarina Windisch Oberpfalzmeisterin10.000 m – LaufJugendRobin Engel OberpfalzmeisterCrosslaufCharlotte Schaller OberpfalzmeisterinHochsprungW 12Andreas Frauendorfer Oberpfalzmeister50m, 100m, 200m Schmetterling200m Freistil50m RückenJohanna Mehringer Oberpfalzmeisterin200m Schmetterling50m und 200m FreistilThomas Reindl Oberpfalzmeister50m,200m, 400m FreistilKleine silberne MedailleLeonie Hirsch Bayerische Meisterin300 m – Hürden- OberpfalzmeisterinHochsprung und300 m - HürdenBenedikt Müller Bayer. MeisterTurnerische Mehrkämpfe undSchleuderballwerfen M 10-11Corinna Schwab 2. Deutsche Hallenmeisterin 400m-LaufU 20- 3 x Platz 1 in der Deutschen Bestenliste200m , 400m, 400m Hürden- Teilnehmerin an der U18-EuropameisterschaftWolfgang Sperber 3. Bayer. Meister50 m RückenAK 55Andrea Duberow Bayerische Meisterin800 m FreistilAK 55- 3. Bayer. Meisterin, 100mBrust, 400 m Freistil- 5. Deutsche AltersklassenmeisterinKurzbahn 200 m Freistil- 8. Deutsche AltersklassenmeisterinKurzbahn 100m Lagen und BrustStefan König Bayerischer Meister4 x 100 m Brust- 2. Bayer. Meister 4 x 100 m FreistilJeweils mit Florian Bauer, Thomas Mayr,Matthias KönigManuel Bauer 2. Deutscher MeisterBankdrückenJugend (90 kg)- Bayer. MeisterKreuzheben (140 kg) undBankdrücken (80 kg)Andreas Hannusch 2. Bayerischer MeisterKreuzhebenAK I (205 kg)Johann Graßmann 2. Bayer. MannschaftsmeisterBankdrückenAK IIHerbert Krause 2. Bayerischer MeisterBankdrückenAK II- 2. Bayer. Mannschaftsmeister BankdrückenAK II (155 kg)Yvonne Luber Bayer. Meisterin im Bankdrücken- 2. Bayer. MannschaftsmeisterinBankdrückenClaudia Robeis 3. Deutsche Meisterin im BankdrückenAK II- Bayer. Meisterin im Kreuzheben- Bayer. Meisterin im Bankdrücken (72,5 kg)- 2. Bayer. Mannschaftsmeisterin Bankdrücken -MixedPaul Aigner Bayerischer Meister im BankdrückenJunioren (162,5 kg)Tilman Märtl 2. Deutscher Meister im BankdrückenJunioren- 2. Bayerischer Meister, Bankdrücken- 3. Bayer. Meister, KreuzhebenDanny Naber Bayerischer Meister im BankdrückenAktive (170 kg)- Bayer. Mannschaftsmeister,Bankdrücken- Bayernliga-Sieger, BankdrückenMarkus Bauer Bayernliga-Sieger im Bankdrücken(200 kg)- 2. Bayer. Meister, BankdrückenAK I (195 kg)Markus Schiebel Bayerischer Meister im Bankdrücken170 kg- Bayernliga-Sieger, Bankdrücken(185 kg)- 3. Bayer. Meister, Kreuzheben(215 kg)Xaver Schaller 2. Deutscher Meister im BankdrückenAK III (117,5 kg)- Bayer. Meister, Bankdrücken- Bayer. Mannschaftmeister, BankdrückenHeinz Zahn Bayerischer Mannschaftsmeister imBankdrückenAK IIIWerner Bauer 2. Deutscher Meister im BankdrückenAK IV (140 kg)- Bayer. Meister, Bankdrücken- Bayer. Mannschaftmeister, BankdrückenSilko Salomo 2. Deutscher Meister im BankdrückenAK I- Bayer. Meister, Bankdrücken, AK I(230 kg)- Bayer. Mannschaftmeister, Bankdrücken- Bayernliga-Sieger, Bankdrücken27Ramsan Baysultanov Nordbayerischer Meister im Boxenbis 56 kgAndrej Schönfeld Bayerischer Meister im Boxen -Weltergewicht, bis 69 kgLorena Schmid Bayerische Meisterin im BoxenFliegengewichtElite, bis 51 kgAndrej Merzlyakow 3. Deutscher Meister im BoxenMittelgewicht, bis 75 kg- Bayerischer MeisterTobias Blaeßius Bayer. Meister im OSBLangbogen WA HalleMaximilian Kopp Bayer. Meister im OSB- Instinktivbogen WA Halle- Instinktivbogen WA im Freien offeneKlasse- Instinktivbogen 3DGroße bronzene MedailleDr. Dirk Schürfeld Bayer. Meister im OSBKleinkaliber SportpistoleMannschaft- Olympische Schnellfeuerpistole- Zentralfeuer Pistole- Standard PistoleEinzelMichael Deyerl MichaelMeierBayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber Sportpistole´mit Dr. Dirk SchürfeldJosef Gruber Bayer. Meister im OSBKleinkaliber ZielfernrohrAuflage 50 mChristian Henky Bayer. Meister im OSBKleinkaliber MehrladerHalbautomatStefan Koller Bayer. Meister im OSBFreie PistoleStefan Scherber Bayer. Meister im OSBOrdonnanzgewehr(geschlossene Visierung)Christian Bogensperger 2. Deutscher MeisterBankdrücken, Junioren-Klasse -74 kg(105,0 kg)- Bayer. Meister Bankdrücken(100,0 kg)Andreas Schulz Bayerischer MannschaftsmeisterBankdrücken - Mixed (140,0 kg)Simon Fillenberg Bayerischer MannschaftsmeisterBankdrücken Mixed (160,0 kg)- 3. Bayer. Meister, Bankdrücken (157,5 kg)Arthur Hirner 2. Deutscher MeisterBankdrücken RAW-Klasse, -83 kg(140,0 kg)- Bayer. Meister, Bankdrücken (142,5 kg)Maximilian Scherer 2. Deutscher MeisterKartslalomKlasse 17- Nordbayer. Meister- 3. Bayer. MeisterThomas Moritz 1.Platz Kart Trophy Weiss Blau NordbayernKlasse R Rotax Senior MaxSchützengesellschaftBirgit Donhauser Bayerische Meisterin im OSBSommerbiathlon, LuftgewehrSprint und MassenstartDaniel SausnerBayer. Meister im OSBSommerbiathlon, LuftgewehrSprintStefan Neubauer Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr stehend(mit: Eberhard Donhauser undBernhard Erras)Sarah Heuberger 3. Deutsche MeisterinSommerbiathlon, Luftgewehr – Sprintund Damenstaffel OSB (mit: Paula Heubergerund Kerstin Schmid)Paula Heuberger 3. Deutsche MannschaftsmeisterinSommerbiathlon, Luftgewehr(mit: Sarah Heuberger und Kerstin Schmid)Bernhard Erras 3. Deutscher MeisterSommerbiathlon, Kleinkalibergewehr –Massenstart- Bayer. Meister im OSB – Sprint- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBLuftgewehr stehend (mit: EberhardDonhauser und Stefan Neubauer)Zusätzlich für die SG Neumühle:Bayerischer Meister im OSBKleinkaliber 100 m- 3. Bayer. Meister Kleinkaliber Dreistellung– Senioren- Bayer. Mannschaftsmeister im OSBKleinkaliber 100 m Altersklasse,Dreistellung und LiegendkampfNorbert Hoffmann Bayer. Meister im OSBLuftgewehr 100mSeniorenLars Van Brakel Oberpfalzmeister10-km-LaufJugend U 14Eva Kummert Oberpfalzmeisterin10-km-LaufSeniorinnen M 50Michael Lang 3. Bayer. Meister1500 m LaufSenioren M 35Siegfried Schatz Oberpfalzmeister10-km-LaufSenioren M 45Anton Graml OberpfalzmeisterCrosslauf (7.000 m)Senioren M 55Katharina Kirsch Oberpfalzmeisterin – U 18- 100 m – Lauf (13,39 s)- 4-Kampf (2.464 P.)- 7-Kampf (3.900 P.)Teresa Wetter 3. Bayerische Meisterin - U 16300 m – Lauf (41,90 s)- Oberpfalzmeisterin- 100 m – Lauf (12,99 s)- 300 m – Lauf (42,73 s)- Blockmehrkampf Lauf(2.349 P)Leonard Sichelstiel Oberpfalzmeisterin U 14Speer (24,71 m)Maximilian Frint Bayerischer MeisterKugelstoß (15,40 m)U 16- Oberpfalzmeister Kugelstoß (15,82 m)- Nordbayer. Hallenmeister Kugelstoß (14,46m)Franca Schaller Bayerische MeisterinHochsprung (1,63m)U 14- Oberpfalzmeisterin Hochsprung(1,60 m)- Blockmehrkampf- Sprint/Sprung (2.489 P)Oberpfalzrekord Hochsprung U 14 mit 1,69Kassandra Orr 2. Süddeutsche MeisterinKickboxen – LeichtkontaktJugendAndré Schmidt 3. Bayer. MeisterKickboxen - LeichtkontaktJugendSadeg Heidari 2. Süddeutscher MeisterKickboxen - VollkontaktJugendAhmed Shawy 2. Süddeutscher MeisterKickboxen - LeichtkontaktJugendAziz Yousefi Süddeutscher MeisterKickboxen - VollkontaktJugend- 1. Bayer. MeisterDustin Kirschner Bayer. MeisterKickboxen - LeichtkontaktJugendAlexander Hart 2. Bayer. MeisterKickboxen - VollkontaktMahaveer Share Süddeutscher MeisterKickboxen - Vollkontakt- 2. Bayer. MeisterMannschaft:Konstanze FrauendorferMoritz FichtnerBen EcklLukas MeyerTrainer:Wolfgang Mayer undNorbert LuberBayer. Meister im Triathlon - Jugend AMannschaft:Jonathan HelmMichael BüschelEdwin WaalNico WiesmethNoah BrandlSebastian RathgeberSimon Breinbauer SimonFrankTrainer:Michael SuttnerAlois Breinbauer3. Bayer. Meister und Nordbayer. MeisterVolleyball - Jugend U 14 mMannschaft:Valeria MaasSelina HartmannDaniela Hudich3. Bayer. MannschaftsmeisterRhythmische SportgymnastikMannschaft:Maria LerichNicole DepperschmidtOberpfalzmeisterRhythmische SportgymnastikSynchronMannschaft:Lisa LerichDiana WildJenny EdelOberpfalzmeisterRhythmische SportgymnastikMannschaft – P-ÜbungKleine silberne MedailleMannschaft:Emma BalkoErika BeckerSandra BeckerTrainerin ist jeweilsOlga TesmannBayer. MeisterRhythmische SportgymnastikMannschaft:Sebastian DandorferFranz FuchsChristian GebhardBernhard GimplSimon Gräß2. Bayer. Meister undOberpfalzmeisterFußball – A-SeniorenChristian HallerMarkus KohlAlexander KoppitzMartin KratzerChristian LengfelderBastian MichlDaniel NeugebauerChristian PirzerStefan RiesMarkus SchmalzlJosef VoglThomas WalzMit:Christian FuchsMartin LangMichael PinzenöhlerJochen RiesHermann VoglMannschaft:Peter BognerGerhard DonhauserRainer EhbauerChristian FuchsGünther FuchsChristian HellederGeorg IrlMartin LangAndreas LucknerWolfgang NellerMichael PinzenöhlerJochen RiesTorsten RißUwe SeidelHermann VoglBayer. MeisterFußball – B-SeniorenMannschaft:Liesbeth Schnaus SabineEcklKarola PförtschAnnette KriegerOberpfalzmeister im Kegeln