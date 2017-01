Saubere Toiletten fand er vor. Das Bier schmeckte gut. Die Currywurst im Glas sowieso. So gesehen, wird Rolf Töpperwien nur gute Erinnerungen von Amberg mit nach Hause nehmen. Ach ja: Hauptsächlich ging es aber natürlich um Fußball.

Jedes Spiel hat seine Story

Shirt von Sara Däbritz

Aus dem Leben eines Sportreporters Mit einigen Anekdoten aus seiner 37-jährigen Zeit als Sportreporter wartete Rolf Töpperwien beim Neujahrsempfang des FC Amberg auf. Den Fußball bezeichnete er als "liebstes Kind der Deutschen". Die Sportart komme noch vor dem Auto und der Ehefrau. Er erinnerte an die Anfänge der Fußball-Bundesliga im August 1963, "acht Spiele, alle am selben Tag zur selben Uhrzeit". Humorvoll schilderte er, wie er es schaffte, ein Verbot von Uefa und DFB zu umgehen, beim EM-Finale 1980 in Rom zwischen Deutschland und Belgien Spieler zu interviewen, indem er sich das Trikot von Bernd Förster besorgte. Oder wie es ihm gelang, Elton John dazu zu bewegen, zu sagen, er werde Borussia Mönchengladbach kaufen - "ein ganzes Land hat das geglaubt". Dank Töpperwien avancierte Kalle Blomquist sogar zum Torschützen. Beim Spiel von Werder Bremen in Schweden hatten die Gastgeber ihre Einwechselspieler nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt. Als einer davon aufs Spielfeld geschickt wurde und sogar noch traf, fiel ihm kein anderer schwedischer Name ein, als der des Meisterdetektivs, einer Kinderbuch-Figur von Astrid Lindgren. (san)

Der FC Amberg hatte erstmals einen Neujahrsempfang organisiert. Und dafür Rolf Töpperwien, die Sportreporter-Legende aus Wiesbaden, gewinnen können, in die Oberpfalz zu kommen. Der 66-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 1444 Bundesliga-Spiele begleitet hatte, unterhielt die rund 120 geladenen Gäste, laut FC-Präsident Helmut Schweiger "ehrenamtliche Helfer, Freunde und Gönner", bestens.Töpperwien erzählte so manche Anekdote aus seinem Moderatorenleben, ließ aber auch Kritisches verlauten. Eine Anmerkung ging in Richtung Champions-League. Natürlich, Bayern München gegen Barcelona bringe mehr Geld als Bayern gegen Reykjavik. "Es sollten die Meister aller europäischen Ligen sein, da gehören keine Zweiten hin, geschweige denn Leverkusen." Auf die Frage, welches seiner 1444 Bundesligaspiele, die er als Reporter begleitete, das spannendste gewesen sei, wusste Töpperwien sofort die passende Antwort: "Jedes davon hatte seine Story, jedes davon seinen Zauber - das ist die Faszination Fußball".Für einen kurzweiligen Abend beim FC-Neujahrsempfang im Autohaus Widmann sorgte neben Töppi auch ein Torwandschießen. Dafür wurden acht Schützen nominiert, darunter auch Oberbürgermeister Michael Cerny und FC-Präsident Schweiger. Zu gewinnen gab es zwei Ehrenkarten für das "Aktuelle Sportstudio". Diese sicherte sich Spediteur Bernd Wagner. Auch seine Frau ist für den Besuch der ZDF-Sportsendung gerüstet: Sie ersteigerte ein Trikot von Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz aus Ebermannsdorf mit Original-Unterschrift der Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin.Sowohl die 275 Euro, die das Trikot einbrachte, als auch der Erlös des Torwandschießens kommt Flika, dem Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche von St. Marien, zugute. Und FC-Präsident Helmut Schweiger blickte optimistisch in die Fußball-Zukunft: "Der Klassenerhalt muss drin sein, das werden wir schaffen." (Angemerkt)