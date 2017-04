Zwölf Punkte gibt es noch in der Bayernliga Nord zu verteilen - dann ist auch diese Saison wieder Geschichte. Am Samstag, 29. April, geht es um 16 Uhr um die nächsten drei Zähler. Sowohl für den FC Amberg als auch die Gäste von der SpVgg Ansbach wäre ein Dreier von größter Bedeutung. Die Mittelfranken bräuchten den aber dringender als der FC. Denn für die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann wäre ein Heimsieg gleichbedeutend mit dem endgültigen Klassenerhalt.

Ein Spiel gesperrt Amberg. (lst) Das Sportgericht der Fußball-Bayernliga hat entschieden: Scott Kennedy wird für ein Spiel gesperrt. Der Verteidiger hatte beim Derby in Weiden am Dienstag in der 55. Minute Johannes Scherm mit einer Notbremse von den Beinen geholt und dafür Rot gesehen.

Derzeit steht Ansbach auf Rang 14 und damit noch auf einem Relegationsplatz, allerdings auch nur einen Punkt hinter der SpVgg SV Weiden, die derzeit die Klasse halten würde. Das große Ziel lautet am Ende also, über dem Strich zu stehen - und genau darauf arbeitet man hin, so Ansbachs Trainer Norbert Weidlein: "Wir haben noch alles in der eigenen Hand. Weiden kommt noch zu uns, wir müssen noch nach Bamberg."Weidlein ist erst seit einigen Wochen Chef bei den Ansbachern und übernahm diesen Posten von Andreas Heid, der vor einigen Spieltagen zurücktrat. Bis Saisonende füllt Weidlein die Lücke, ein neues Trainerteam für die kommende Spielzeit ist bereits gefunden. Und Weidlein würde natürlich gerne einen Bayernligisten übergeben. Zumindest haben die Ansbacher am Mittwoch ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf gesetzt und gegen den Meisterschaftskandidaten VfB Eichstätt mit 2:1 gewonnen. "Klar gibt das einen Schub. Der Sieg war extrem wichtig für die Moral", so Weidlein.Mit einem nachlässigen FC Amberg, der sich darauf verlässt, dass es am Ende schon reichen wird, rechnet der Ansbacher Trainer auf jeden Fall nicht: "Da haben wir keine falschen Hoffnungen. Mit Amberg haben wir in der Hinrunde bei der 0:4-Niederlage ja schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es wird ein sauschweres Spiel für uns." Klarer Favorit ist der FC Amberg aber sicher nicht: Einerseits wegen des Überraschungserfolgs der Ansbacher zuletzt, andererseits wegen der aktuellen eigenen kleinen Negativserie. Seit fünf Spielen warten die Schwarz-Gelben auf einen Sieg. Mit einem Erfolg gegen Ansbach hätte man aber 44 Punkte auf dem Konto - das wäre dann auch rechnerisch der Ligaverbleib.Lutz Ernemann erwartet einen Gegner, der richtig dagegenhalten wird - ähnlich wie die SpVgg SV Weiden, gegen die der FC am Dienstag den Kürzeren zog. "Wir haben keinen Grund, leichtfertig zu sein. Es wird aber wieder mal Zeit für einen Sieg." Der Einsatz von Marco Wiedmann ist nach Krankheit noch fraglich.FC Amberg: Götz (1), Bleisteiner (22); Fischer (2), Geissler (3), Kühnlein (5), Ceesay (15), Graml (6), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Haller (10), Karzmarczyk (18), Clarke (19), Knorr (7), Dietl (8), Wiedmann (31) (?), Seitz (9), Schulik (11), Popp (16).