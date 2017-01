"Alle Jahre wieder" heißt es nicht nur an Weihnachten, sondern auch Ende Januar. Dann werden im ACC die besten Schulsportler geehrt. Und wie alle Jahre waren die Ringer diejenigen, die nicht nur Oberpfalzmeister wurden, sondern auch zu den Titelkämpfen auf Bundesebene durften.

Insgesamt 15 erste Ränge im Bezirk, neun weitere Plätze auf dem Podest, ein bayerischer Meister, zwei Nordbayernmeister und zwei vierte Plätze bundesweit - das ist die Bilanz der Amberger Schulsportler, die am Freitagvormittag im Kongresszentrum Urkunden bekamen."Ihr habt eure Schule und die Stadt hervorragend vertreten", lobte Bürgermeister Martin Preuß, der wie Sportreferent Wolfgang Dersch über 200 Hände schütteln durfte. Denn so viele Jugendliche hatten im vergangenen Jahr wieder Außerordentliches erreicht. "Wir, die Verantwortlichen der Stadt Amberg, sind sehr stolz auf euch", sagte Dersch und versäumte nicht, auf die Bandbreite hinzuweisen: In 15 Sportarten präsentierten die jungen Frauen und Männer ihre Heimat überregional. Allen voran die Ringer aus der Dreifaltigkeitsschule, die mit ihren Betreuern Peter Leidridt und Thomas Gebele bundesweit für Aufsehen sorgten. Die Mannschaft der Altersklasse II wurde Oberpfalzmeister und qualifizierte sich als Vierter in ganz Nordbayern für die "Deutsche", wo ebenfalls Rang vier heraussprang. Noch besser machte es die Altersklasse III: jeweils Erster im Bezirk und in Nordbayern, zudem Vierter auf Bundesebene.Oberpfalzmeister sind zudem die Kicker vom Gregor-Mendel-Gymnasium, die Schwimmer, Leichtathleten und Turnerinnen des Max-Reger-Gymnasiums, die Schwimmer aus der Dreifaltigkeitsschule, die Erasmus-Leichtathleten sowie die Fußballerinnen, Eisschnellläufer und Tennisspieler von der Realschule.