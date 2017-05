Der Landessportverband wirbt mit dem Slogan "Sport ist im Verein am schönsten". Doch ab welchem Alter? Die Stadt kam vor zwei Jahren zu dem Schluss, Vierjährige zum Geburtstag mit einer einjährigen Gratis-Mitgliedschaft im einem Club ihrer Wahl zu beschenken. Nun zog Sportreferent Wolfgang Dersch Bilanz: Von 353 Mädchen und Buben machten seit der Einführung 43 Gebrauch. Am beliebtesten seien Turnen, Tanzen und Fußball. Knapp 2000 Euro habe die Stadt für dieses Projekt bis dato ausgegeben, das laut einem Beschluss des Schul- und Sportausschusses nun unbefristet verlängert wird. Als CSU-Stadtrat Thomas Bärthlein, der auch Vorsitzender des TV 1861 ist, wissen wollte, wie es um die Nachhaltigkeit, sprich den Verbleib der Kinder in den Vereinen nach dem einem Jahr bestellt sei, sagte Norbert Fischer, der Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport: "Da ist der Verein in der Pflicht, dass er die Kinder länger an sich bindet."

