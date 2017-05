Einen einstelligen Tabellenplatz hatte sich Lutz Ernemann, Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Amberg, vor einigen Wochen am Saisonende gewünscht. Ein Wunsch, der nicht ganz erfüllt wurde. Denn zum Abschluss der Spielzeit 2016/17 mussten die stark ersatzgeschwächten Vilsstädter am Samstagnachmittag beim TSV Aubstadt vor 350 Zuschauern eine 0:3 (0:2)-Niederlage einstecken. Damit steht in der Endabrechnung der zehnte Rang zu Buche, während die Unterfranken aufgrund des gleichzeitigen Aschaffenburger Sieges gegen Großbardorf die Aufstiegsrelegation als Dritter um einen Punkt verpassten.

Im letzten Saisonspiel musste der Amberger Coach auf sechs Akteure verzichten. Stammkeeper Matthias Götz fiel wegen eines Kapselrisses im Daumen aus, für ihn stand die künftige Nummer 1, Max Bleisteiner, im FCA-Gehäuse. Ebenso fehlten Andreas Graml (Rippenbruch), die erkrankten Michael Dietl und Fabian Helleder sowie die verletzten Sven Seitz und Christian Knorr. So saßen mit Sebastian Schulik und dem an Leistenproblemen laborierenden Jan Fischer, der aber auf die Zähne biss, lediglich zwei Auswechselspieler auf der Bank. Aubstadt um Trainer Josef Francic konnte hingegen personell fast aus dem Vollen schöpfen.Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Die gastgebenden Unterfranken wollten mit einem Sieg gegen den FC die Chance auf den zweiten Platz wahren. Dafür benötigten sie aber die Schützenhilfe des TSV Großbardorf, der zeitgleich in Aschaffenburg antrat. Für Amberg hingegen ging es nach dem 5:2 gegen die Würzburger Kickers und dem damit verbundenen Klassenerhalt um nichts mehr. Allerdings wollten sich die Gelb-Schwarzen zum Saisonabschluss mit einer guten Leistung und einem akzeptablen Ergebnis verabschieden.Bereits in den Anfangsminuten wurde klar, dass die Oberpfälzer diese Vorgabe umsetzten. Sie standen hoch, griffen früh an und störten so den Spielaufbau der Aubstädter. Der TSV wiederum tat sich schwer und versuchte es durch Daniel Leicht in der vierten Minute mit einem Fernschuss, der jedoch zu wenig Druck hatte und zu unplatziert war. Etwas besser hatte da schon 120 Sekunden Ingo Feser sein Visier eingestellt, sein Versuch aus 18 Metern ging aber am linken Pfosten vorbei, Bleisteiner wäre zudem in der richtigen Ecke gewesen.Der endgültige Weckruf für die Platzherren, die in der Folgezeit mit zum Teil drei bis vier Mann die Amberger in deren Hälfte attackierten. Dem FC blieb somit oftmals nichts anderes übrig, als mit langen Bällen zu operieren, die jedoch bei der kopfballstarken TSV-Defensive sichere Beute waren. Dennoch: Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der sich viel im Mittelfeld abspielte, und in der es kaum Torchancen, geschweige denn Strafraumszenen, gab.So dauerte es bis zur 22. Minute, als Bleisteiner im FCA-Gehäuse das erste Mal eingreifen musste. Aber Fesers Freistoß aus zentraler Position aus gut und gerne 30 Meter war einfach zu harmlos. Aus dem Nichts heraus, dann die Aubstädter Führung. Bei einer Feser-Flanke von links waren sich Scott Kennedy und Bleisteiner uneins, wer denn nun an den Ball gehen soll. Michael Dellinger nutzte die mangelnde Kommunikation blitzschnell aus und spitzelte mit dem Kopf das Leder zum 1:0 in die Maschen (24.) – ein Gegentreffer, der bei der nötigen Konsequenz vermieden hätte werden können.Aubstadt kontrollierte danach die Partie und hatte eindeutig mehr Spielanteile, zumal sich die Amberger Abwehr die eine oder andere Unkonzentriertheit leistete. So musste Bleisteiner in der 35. Minute bei einer Hereingabe von Dellinger schon alles riskieren, um den Ball vor den einköpfbereiten TSV-Angreifern aus der Luft zu fischen. Auch bei Martin Thomanns Schuss aus 20 Metern (38.) war der Amberger Schlussmann auf den Posten. Chancenlos war er beim zweiten Aubstädter Treffer, den Julius Benkenstein unmittelbar vor dem Seitenwechsel nach einem Freistoß von Max Schebak per Kopf erzielte (44.).In unveränderten Aufstellungen gingen beide Mannschaften in den zweiten Durchgang. In dem zunächst das gleiche Bild: Aubstadt mit mehr Ballbesitz und mit nun auch klaren Möglichkeiten. So scheiterte Schebak in der 51. Minute aus 16 Metern an Bleisteiner, wobei dem Schuss des TSV-Angreifers die letzte Härte fehlte. Die Geschichte der zweiten 45 Minuten ist dann auch schnell erzählt.Amberg konnte die gut gestaffelte TSV-Abwehr trotz aller Bemühungen nicht wirklich ernsthaft in Verlegenheit bringen. Die Gastgeber hingegen bestimmten und kontrollierten das Geschehen. Und sie hätten, bei noch besserer Chancenverwertung das Ergebnis höher schrauben müssen. So vergaben beispielsweise Jens Trunk (64.), Feser (65.), Dellinger (67.) und Thomann (71.) in mehr als aussichtsreichen Positionen durchaus leichtfertig den dritten Treffer. Der ging dann verdientermaßen auf das Konto von Schebak, der in der 77. Minute zunächst Bleisteiner noch anköpfte, im Nachsetzen dann aber das 3:0 perfekt machte.