Raigering. Der Cheftrainer des SV Raigering, Martin Kratzer, ahnte es schon vor dem Spiel, dass nur eine bessere Torchancen-Verwertung gegen die SpVgg Vohenstrauß zum Erfolg führen könnte. Chancen waren da, die Verwertung aber ungenügend - bis zur 74. Minute.

Raigering nahm das Spiel selbst in die Hand. In der Anfangsphase schnürte das Team die Gäste in die eigene Hälfte ein. Die ersten Versuche, das Tor der Spielvereinigung unter Beschuss zu nehmen, waren zu harmlos. Das änderte sich in der neunten Minute: Einen Freistoß von Max Riß musste Keeper Daniel Kederer wegfausten. In der 12. Minute bekam nach einer Ecke von Alexander Greger Max Prechtl den Ball zu heftig an den Fuß und er landete unkontrolliert über dem Gehäuse. Unter Kontrolle hatte in der 16. Minute Michael Muck das Leder schon, aber sein Schuss streifte knapp über Latte.Im Gegenzug musste SVR-Schlussmann Tobias Schoberth zunächst einen Schuss von Kilian Raab und den Nachschuss von Felix Frank parierten. Damit meldete sich Vohenstrauß. In der 19. Minute hatte Raigering Glück, dass ein Schuss von Benjamin Urban von einem Raigeringer abgefälscht neben dem Tor landete. Distanzschuss von Michael Muck (23.), Schlenzer von Max Riß (30.) und Kopfball von Benedikt Buegger (33.) zeigten, dass der Druck in der Offensive noch fehlte. Vohenstrauß war nicht chancenlos. In der 40. Minute war SVR-Keeper Tobias Schoberth bei einem Schuss von Benjamin Urban auf seinem Posten. Pech für Raigering in der 43. Minute, dass ein Knaller von Michael Muck lediglich den Pfosten streifte und mit dem Halbzeitpfiff Alexander Greger nur Millimeter daneben zielte.Nach dem torlosen ersten Durchgang prüfte Vohenstrauß zweimal den SVR-Keeper. Von Raigering war bis dahin nur das Bemühen zu sehen. In der 61. Minute foulte Manuel Jank im Strafraum Benjamin Urban. Es gab Strafstoß, doch Tobias Schoberth hielt den Elfer von Florian Kett. Vohenstrauß erhöhte den Druck. Doch die Schüsse fanden in Tobias Schoberth ihren Meister. Michael Muck zog mit einem 18-Meter-Schuss ab und zwang Torwart Daniel Kederer zu einer Glanzparade (73.). Die Ecke brachte die Führung. Torjäger Michael Meyer schraubte sich nach oben und drückte das Leder ins Gehäuse.SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Riß, Muck, Hiltl, Greger, Wrosch (67. Seidel), Meyer (87. Gröschl), Weiß (75. Haller), JankSpVgg Vohenstrauß: Kederer, Schmidt, Kett, Schieder (78. Gmeiner), Striegl, Dobmayer, Raab (68. Ertl), Zäch (78. Rewitzer), Pfab, Urban, FrankTor: 1:0 (74.) Meyer - SR: Claus Feldmeier (Regensburg) - Zuschauer: 190 - Besonderes Vorkommnis: (61.) Schoberth hält Elfer von Kett