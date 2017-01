TuS Schnaittenbach II wird wahrscheinlich Meister der 3. Bezirksliga West. Am Samstag hat der zweitplatzierte SV Hahnbach I aber die Chance, die Ehenbachtaler einzufangen. Unterdessen freuen sich die Spieler vom TTSC Kümmersbruck über Zuwachs für die Bayernliga.

Für viel Spannung aus Amberger Sicht sorgte der zweite Spieltag in den Ligen des Tischtennisbezirkes Oberpfalz. Der Spitzenreiter der 3. Bezirksliga-West-Herren, der TuS Schnaittenbach II empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den zweitplatzierten SV Hahnbach I. Während die Ehenbachtaler noch eine weiße Weste haben, verzeichnen die Gäste bereits drei Minuspunkte. Die Spieler des SV stehen also unter Zugzwang. Um Schnaittenbach noch abfangen zu können, ist ein Erfolg ein absolutes Muss. Das allein reicht aber nicht. Die Mannen um Ivanka Bilobrk müssten sich noch einen weiteren Punktverlust leisten, um den SV wieder ins Rennen um den Titel zu bringen. Das Hinspiel hatte Schnaittenbach auf den Hahnbacher Tischen knapp mit 9:7 gewonnen. Wiederholt der TuS den Erfolg, wächst der Vorsprung auf fünf Zähler. Der Titel dürfte ihm dann nicht mehr zu nehmen sein.Leichtes Spiel hat Tabellenführer TuS Schnaittenbach I in der 1. Bezirksliga-Herren. Das Team um Damir Prstec geht am Samstag um 18.30 Uhr als Favorit in die Heimpartie gegen den neunten, TV Glückauf Wackersdorf I (9.). Mit unterschiedlichen Ambitionen gehen der TuS Rosenberg I (3.) und der SV Etzelwang I (8.) in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren an die Tische. Die Rosenberger wollen am Freitag um 20 Uhr beim SV DJK Sulzbürg (5.) ihren sechsten Saisonerfolg einfahren. Die Etzelwanger sehen sich am Samstag um 18 Uhr vor heimischer Kulisse gegen den Spitzenreiter TB/ASV Regenstauf III klar in der Rolle des Außenseiters.Der TTSC Kümmersbruck II (8.) und der TTC Luitpoldhütte I (5.) gastieren am Freitag um 20.15 Uhr in der 3. Bezirksliga-West-Herren zeitgleich beim BSC Woffenbach. Die Kümmersbrucker messen sich mit der Ersten des BSC (4.). Ein Chilene wird das Bayernligateam des TTSC ergänzen. Er heißt Alfonso Andres Olave Quinteros (Bericht folgt ). Durch den Neuzugang in der Bayernliga kann Markus Pleyer in der Zweiten aushelfen. So gewinnt die Mannschaft deutlich an Stärke. Für die Amberger Vorstädter zählt gegen das Schlusslicht BSC Woffenbach II nur ein klarer Sieg. Alles andere wäre eine Riesensensation.Mit zwei Punkten will auch der TV Amberg I (6.) am Samstag um 19.30 Uhr aus dem Kreis Neumarkt zurückkehren. Als Gegner wartet dort der SVE Seubersdorf auf die Turner. Nach dem unglücklichen Rückrundenauftakt in Obertrauling kommt der SV Illschwang I in der 2. Bezirksliga-Jungen in den Genuss einer Heimpartie. Am Samstag um 11 Uhr kommt der SV Neusorg (5.) zum aktuellen Tabellendritten. Drei Punkte trennen in der 3. Bezirksliga-Süd-Jungen den TSV Neutraubling II (6.) und den SV Illschwang II (7.). Für das Spiel am Samstag um 10 Uhr ist der gastgebende TSV klarer Favorit. Zum Start in die Rückserie der 1. Bezirksliga-Mädchen hatte der TV Amberg I (4.) gegen den TSV Klardorf I viel Pech gehabt. Am Samstag um 13 Uhr soll es bei der zweiten Garnitur des TSV besser laufen.