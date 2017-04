Raigering. Irgendwie kommt Heimspiel für Heimspiel ein vermeintlicher Angstgegner des SV Raigering in den Pandurenpark. Das ist aber nicht verwunderlich, betrachtet man die letzten Spieljahre des SVR in der Bezirksliga. Allzu erfolgreich waren sie da nicht und es standen mehr Niederlagen als Siege in der Bilanz.

Gegen den SC Katzdorf (Samstag, 29. April, 16 Uhr) spielte der Gastgeber bislang fünf Mal. Im Februar 2016 siegte Raigering, ansonsten steht ein Unentschieden aus der Vorrunde und drei Niederlagen aus den Jahren 2014 und 2015 im Geschichtsbuch. Und wie geht es diesmal aus? "Ich werde keine Prognosen mehr abgeben, da meine Mannschaft einfach zu unkonstant spielt", sagt der Cheftrainer des SV Raigering Martin Kratzer vor dem Abschlusstraining. Er hofft zwar, dass die Leistung aus dem letzten Saisonspiel Bestand hat. Aber zu Hause hat der SVR heuer noch nicht viel gerissen. Dabei geht es jetzt in die Endphase der Saison."Jedes Wochenende kann eine Vorentscheidung um die beiden vorderen Plätze fallen", weiß daher auch Martin Kratzer. Immerhin trennen die drei Topteams der Liga gerade zwei mickrige Zähler. Im Derby beim FC Amberg II jedenfalls bot die SVR-Elf eine geschlossene Mannschaftsleistung und somit gelang ein verdienter Sieg. "Jeder meiner Spieler hat konzentriert gewirkt und die taktischen Vorgaben eingehalten", lobte der Raigeringer Übungsleiter. Lediglich hätte er sich gewünscht, dass die Panduren früher den Sack zugemacht hätten. So mussten sie zittern bis zum Schlusspfiff, ohne aber wirklich in Gefahr zu geraten.Eine völlig andere Mannschaft ist der nächste Gegner. Der SC Katzdorf hat eine ähnlich konterstarke Spielweise wie Schwarzhofen aufzubieten. Der Zuschauerkrösus der Liga ist jederzeit in der Lage, auch Spitzenteams zu schlagen.Das Fußballwochenende geht für die Panduren am 1. Mai in die Verlängerung. Dann treten sie beim SV Inter Bergsteig Amberg zum Toto-Pokal-Finale an. "Wir wollen das Finale gewinnen und in die BFV-Hauptrunde einziehen", ist die klare Marschrichtung von Coach Kratzer und zeigt, dass keine B-Elf im Derby auflaufen wird.