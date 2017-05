Alexander Greger beschert dem FC Raigering mit seinem Treffer ein 1:1 beim FC Wernberg. Nach dem Schwarzenfelder Sieg in Amberg heißt das Platz zwei in der Bezirksliga Nord für die Panduren, die sich gleich auf den nächsten Gegner in der Relegation einstellen können. Denn der steht schon fest.

Wernberg. Der TSV Seebach, der Drittletzte der Landesliga Mitte, wurde dem SV Raigering zugelost. Das erste Spiel um einen Platz in der Landesliga findet am Donnerstag, 24. Mai (Christi Himmelfahrt) um 17.30 Uhr oder 18 Uhr in Raigering statt, das Rückspiel am Sonntag, 28. Mai, in Seebach.Einen tollen Saisonabschluss im ersten Jahr in der Bezirksliga Nord bot der FC Wernberg vor einer prächtigen Zuschauerkulisse - trotz der vielen vergebenen Torchancen. Bereits in der zweiten Minute scheiterte Maximilian Schatz. Dann drängte zwar der Tabellenzweite, um sich noch die Titelchance zu wahren. Aber die Wernberger hielten gut dagegen, spielten als kompakte Mannschaft und ließen den Panduren keine sicheren Tormöglichkeiten, sondern brachte die Gästeabwehr durch überlegte Konter immer wieder in Schwierigkeiten. So in der 34. Minute, als ein FC-Stürmer im Strafraum nur mehr durch Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Johannes Schwirtlich sicher halbhoch ins rechte Toreck. Nach einer überraschenden weiten Vorlage konnte FC-Schlussmann Jonas Lang den Ball zwar noch abwehren, es erkämpfte ihn aber ein Gästestürmer und gab die Vorlage für Alexander Greger zum Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff gab es zuerst Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Dann spielte aber vor allem der Gastgeber - denn Schwarzenfeld führte bereits mit 3:0 beim FC Amberg - jedoch Tore fielen keine mehr. Alexander Grill vergab zweimal glasklare Chancen oder scheiterte am SV-Torwart Tobias Schoberth und Andreas Lorenz machte es ihm nach. Trotzdem waren die zahlreichen FC-Anhänger mit ihrer Mannschaft äußerst zufrieden, den sie erreichte mit dem Unentschieden den 11. Tabellenrang, zwei Ränge vor dem Relegationsplatz.