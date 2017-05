Raigering. Die Sieglos-Serie im Pandurenpark ist beendet. In einem sehr guten und unterhaltsamen Bezirksligaspiel gewann der SV Raigering auch in dieser Höhe verdient mit 5:2 gegen den SC Katzdorf. Der SVR begann sehr engagiert und konzentriert. In der 10. Minute jubelten die Panduren erstmals: Max Riß brachte einen Freistoß flach in den Strafraum. Dort lauerte Florian Haller, der den Ball unhaltbar ins linke untere Eck lenkte. Torjäger Michael Meyer vergab kurz danach noch eine Riesenchance, die Führung auszubauen. Er scheitert am sehr guten Keeper der Katzdorfer, Manuel Baumann. Die Gäste versuchten es weiterhin nur mit Entlastungsangriffen. Ein Flatterball aus 25 Metern durch Stefan Niedermeier schlug völlig überraschend zum Ausgleich ein. Die Panduren schockte der Treffer keineswegs. Sie blieben weiterhin am Drücker und kamen in der 22. Minute zum 2:1 durch ein Kopfballtor von Max Prechtl. Er nickte eine Flanke von Manuel Jank unbedrängt ein. Die Katzdorfer präsentieren sich in dieser Phase als ballsichere Mannschaft und spielten in der Folgezeit gut mit. Einschussmöglichkeiten hatte aber nur der SVR. Dem immer kämpfenden Michael Meyer gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff das entscheidende 3:1. Der Torjäger nahm einen langen Ball von Florian Meyer, setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch und schloss seine Einzelleistung erfolgreich ab. Damit war der letzte Wille bei den Gästen gebrochen. Den Panduren gelang es in dieser Schwächeperiode aber nicht, den Sack zuzumachen, weil keine zwingenden Chancen mehr erarbeitet wurden. Florian Weiß (69.) hatte die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber alleine vor dem Keeper. Michael Meyer schnappte sich den Abpraller, ließ einen Abwehrspieler aussteigen und schloss zum 4:1 ab. Katzdorf kam nach einem Raigeringer Ballverlust noch auf 4:2 heran. Den Alleingang von Christian Fohringer (80.) konnte auch SVR-Schlussmann Tobias Schoberth nicht stoppen. Der SVR krönte die gute Leistung durch ein Zusammenspiel der beiden eingewechselten Sebastian Erras und Alexander Greger, der das 5:2 (87.) erzielte.