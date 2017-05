Raigering. Das alte Gesicht der Panduren kam wie gewünscht im Relegationsspiel gegen den TSV Seebach zum Vorschein. "Von Beginn an hat meine Mannschaft mutig offensiv gespielt", lobte Cheftrainer Martin Kratzer am Tag nach dem sensationellen 3:0-Sieg über den niederbayerischen Landesligisten. Jetzt weiß der SV Raigering, dass er in dieser Relegationsrunde zur Landesliga mithalten kann und natürlich ist das Selbstvertrauen im Team weiter gestiegen. "Wir werden sicherlich in Seebach nicht das 3:0 verwalten, sondern ein Auswärtstor suchen", gibt Kratzer die Marschroute vor. Der SVR wird also den Gegner erneut von der ersten Minute an unter Druck setzen. Doch der SVR-Anweiser weiß auch, dass in Entscheidungsspielen schon viel passiert ist. Für Seebach ist die Ausgangssituation, den Rückstand aufzuholen, sehr schwierig. Doch die Prebeck-Elf hat ihre Schlüsse aus dem Hinspiel gezogen. Die Niederbayern mussten konstatiert anerkennen, dass Raigering in der Chancenauswertung gnadenlos effektiv war. Sie selbst analysierten zwar 80 Prozent Ballbesitz.

Doch was nutzt das in den eigenen Reihen laufende runde Leder, wenn es nicht in den gegnerischen Maschen einschlägt. Die Panduren stellen sich jedenfalls auf einen Gastgeber ein, der eine kraftvolle Leistung aufbieten muss. Die hervorragende Fan-Unterstützung aus dem Pandurenpark wird auch im Deggendorfer Vorort auflaufen. Raigering wird mit einem Reisebus und mehreren Kleinbussen Seebach erstürmen. Im Bus sind noch Plätze frei. Reservierung bei Michael Pinzenöhler, Tel. 0172/8219355 möglich (Spielbeginn Sonntag, 28. Mai, 16 Uhr in Seebach).