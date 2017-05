Es hätte zeitlich schon gepasst: Am Donnerstag ist Profi-Spielerin Lucie Hradecka (Nummer 151 der Weltrangliste) beim WTA-Turnier in Madrid ausgeschieden - bis Sonntag, 14. Mai, hätte sie in Deutschland sein können. Und für die Ambergerinnen in der Regionalliga gegen den TC Schwaben Augsburg spielen können. Ist aber nur ein Traum. "Sie kommt nicht", sagt Ambergs Trainer Petr Strobl. Es sei ja auch nicht geplant gewesen.

Dafür habe er mit zwei anderen Spielerinnen geplant: Stanislava Hrozenska und Nona Ruppert. Die beiden haben sich letzte Woche bei der unglücklichen Niederlage in Fürth verletzt. Ihr Einsatz ist fraglich. Strobl versichert: "Wir versuchen alles, damit sie fit werden." Auch Lena Ruppert fehlt. "Quasi nicht zu ersetzen", sagt Strobl über die 18-Jährige, die zurzeit in den USA studiert. Am 28. Mai soll sie wieder für Amberg spielen, sagt der Teamchef. Wer sonst noch im Kader ist, der nach Augsburg reist, will Strobl nicht verraten. Aber recht viel ändern werde sich nicht im Vergleich zum letzten Spiel.Ob mit WTA-Profi und Lena Ruppert oder ohne, gegen die Schwaben würde es ohnehin extrem schwer werden. "Man braucht sich nur die Rangliste anschauen, dann weiß man wie stark die Augsburgerinnen sind." Strobl kennt den Gegner gut: "Michaela Bayerlova habe ich beim Gewinn der tschechischen U18-Meisterschaft gesehen. Die ist verdammt gut." Die 18-jährige Nummer eins der Augsburgerinnen steht in der WTA-Rangliste auf Position 777.Trotzdem glaubt Strobl an eine weitere Überraschung seiner Mädels: "Das ist immer möglich. Auch im ersten Spiel haben wir nicht damit gerechnet, zu gewinnen." Die große Frage sei, ob der TC Schwaben in Bestbesetzung spielen kann. "Wenn die fünf Tschechinnen dabei sind, ist das ein Problem", gibt Strobl zu.