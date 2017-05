Beflügelt durch ihren Überraschungssieg in Augsburg sehen die Tennis-Damen des TC Amberg am Schanzl dem ersten Heimspiel der Regionalliga 2017 optimistisch entgegen. Teamchef Petr Strobl setzt auf das erfolgreiche Team, eventuell verstärkt mit einer Ergänzung. Die Gäste aus Fürth sind zweifellos ein ernster Konkurrent im Kampf um einen Mittelplatz und sie werden sicherlich in besserer Besetzung antreten als bei ihrer Auftaktniederlage (2:7) gegen den Favoriten Luitpoldpark München II.

So muss Anita Husaric (Amberg) im Topspiel schon ihre Bestform zeigen, um gegen Celine Fritsch, Nr. 103 der deutschen Rangliste, bestehen zu können. Mit den Fürtherinnen Natalie Kallmünzerova (Tschechien) und Sasha Alexander (Australien) stellen sich zwei Spielerinnen vor, die erstmals auf Ambergs Nr. 2 und Nr. 3, Mira Stegmann und Karolina Vlackova, treffen.Sophia Mejerovits, derzeit Nr. 146 deutschen Rangliste, wechselte von Iphitos München nach Fürth. Sie bildet zusammen mit Sofia Markova das 18-jährige Trumpfpaar der Kleeblättler an Nr. 4 und Nr. 5. Dass sie keinen Stich machen, werden Nona Ruppert und Steffi Ostermann versuchen zu verhindern. Die 16-jährige Anna Siskova, Tochter der Grande Dame des Schanzl-Teams, Katerina Siskova, hat ihre Feuerprobe an Nr. 6 bereits in Augsburg bestanden. Bei voraussichtlicher Ausgeglichenheit in den Einzeln wird über den Erfolg wieder eine kluge Doppelaufstellung entscheiden. Beginn ist am Sonntag um 11 Uhr auf der Anlage des TC Schanzl