Das zweite Jahr nach einem Aufstieg ist das schwierigste, eine Binsenweisheit des Mannschaftssports. Das wissen auch die Damen des TC Amberg am Schanzl, wenn sie am Montag, 1. Mai, zum Auftakt der Tennis-Regionalliga Süd-Ost beim TC Siebentisch Augsburg antreten. Die Zielsetzung von Teamchef Petr Strobl ist klar: Rechtzeitige Absicherung eines Mittelplatzes wie im Vorjahr.

Die bisherige Nummer eins, Lena Ruppert, die derzeit zum Studium in den USA weilt, steht noch nicht zur Verfügung. Dazu hat sich Stephanie Wagner in die Bundesliga zu Blau-Weiß Berlin verabschiedet. Die an Nummer eins gemeldete dreifache Grandslam-Gewinnerin im Doppel, Lucie Hradecka (Tschechien), und die Nummer zwei, Anastasia Pribylova (Russland), der Schanzl-Liste können wohl nur gemäß ihres Turnierplanes und dann überraschend zum Einsatz kommen.So wird das Team voraussichtlich angeführt von der zuverlässigen Ana Husaric (Bosnien-Herzegowina). Aufgrund ihrer guten Ergebnisse ist Mira Stegmann, vergangene Saison eine verlässliche Punktelieferantin auf Nummer fünf, weit nach oben aufgerückt. Große Hoffnungen ruhen nun auf der Ausgeglichenheit des Kaders. Der Neuzugang Karolina Vlachova (Tschechien) und das jahrelange Rückgrat des Schanzl-Teams, Katerina Siskova (Tschechien), sind immer für einen Punkt gut. Das Gleiche gilt für die Eigengewächse Nona Ruppert und Mannschaftsführerin Stefanie Zinkl-Ostermann.An der Spitze der Augsburgerinnen steht Sabine Klaschka, einst Nummer 140 der Weltrangliste. Sollten Anastasia Detiuc und die folgenden drei tschechischen Spitzenspielerinnen nicht zum Einsatz kommen, wird deshalb die Aufgabe der Schanzlerinnen nicht viel leichter. Mit Julia Schruff, Caroline Nothnagel, Elisabeth Sterner und Carmen Klaschka stehen weitere deutsche Ranglistenspielerinnen im Aufgebot.