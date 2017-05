Am Sonntag muss der erste Heimsieg her, so lautet die Zielvorgabe für die Damen des TC Amberg am Schanzl. Die Hoffnungen scheinen nicht unbegründet, denn Teamchef Petr Strobl kann voraussichtlich die Bestbesetzung aufbieten.

Ein Selbstläufer wird die Aufgabe am Sonntag, 28. Mai (11 Uhr), in der Tennis-Regionalliga sicher nicht, denn beim Club am Marienberg (CaM) Nürnberg stehen vier tschechische Ranglistenspielerinnen vorne, angeführt von der jahrelang für Amberg spielenden Martina Borecka.So zwangen die Nürnbergerinnen zum Saisonauftakt den haushohen Favoriten Iphitos München sensationell mit 5:4 in die Knie, wobei sie viermal einen Match-Tiebreak für sich entschieden. Bei Amberg steht erstmals die Nr. 1, USA-Rückkehrerin Lena Ruppert, zur Verfügung. Inwieweit ihr allerdings die kurzfristige Umstellung von den amerikanischen Hartplätzen auf Sand gelingt, ohne jegliche Trainingseinheit, bleibt abzuwarten.Zur Stammbesetzung Mira Stegmann, Anita Husaric und Steffi Ostermann gesellen sich Stanislava Hrozenska und die bisherigen Punktelieferanten Karolina Vlachova und Sybille Bammer. Nona Rupperts Einsatz ist noch gefährdet.Sollten die Schanzlerinnen die derzeitige Tiebreak- und Match-Tiebreak-Misere endlich einmal überwinden, könnte ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt gelingen.