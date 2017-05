Erwartungsgemäß gab es für die Tennis-Damen vom TC Amberg am Schanzl am Sonntag gegen den Meisterschafts-Favoriten TC Iphitos München in der Regionalliga nicht zu holen.

Das Verletzungspech konnte nicht kompensiert werden. Die an Nr. 1 spielende Anita Husaric gab ihr Bestes, musste jedoch beim Stand von 2:6 wegen großer Schmerzen aufgeben. Auch Nona Ruppert biss die Zähne zusammen und trat trotz nicht auskuriertem Muskelfaseriss an, war aber chancenlos gegen die routinierte Vroni Hinterseer (0:6/0:6).Eine gute Leistung zeigte Mira Stegmann im ersten Satz, den sie ausgeglichen gestaltete, trotz zweier Satzbälle aber nicht nach Hause bringen konnte; er ging im Tiebreak an die Münchnerin Luisa Marie Huber. Danach war die Luft raus und der zweite Satz ging mit 0:6 glatt verloren.Hart umkämpft war das Spiel von Stefanie Ostermann, die bis zum Schluss kämpfte und erst im Match-Tiebreak das Nachsehen hatte (4:6/6:3/3:10). Die Nr. 4 des TC Amberg am Schanzl, Stanislava Hrozenska, unterlag trotz ansprechender Leistung in zwei Sätzen (3:6/2:6).Einen souveränen 6:2/6:3-Sieg fuhr hingegen die langjährige Spitzenspielerin Sybille Bammer ein und holte somit den Ehrenpunkt. Auf die Austragung der Doppel wurde angesichts der Verletzungsmisere verzichtet. Sie wurden mit 2:1 für Iphitos gewertet.