Wie erwartet stand die Phalanx von vier tschechischen Spielerinnen des TC Schwaben Augsburg sicher. Die Damen des TC Amberg am Schanzl kassierten eine deutliche Niederlage - aber das Ergebnis täuscht etwas.

Bei der 1:8-Pleite in der Tennis-Regionalliga machte es das Schanzl-Team dem Gegner in manchen Einzelpartien schwer. Mira Stegmann an Nr. 2 gab gegen Petra Rohanova (deutsche Rangliste 52) den ersten Satz 3:6 ab. Im zweiten überraschte sie die Tschechin mit beherztem Dagegenhalten und einem 6:4. Im Match-Tiebreak unterlag sie knapp mit 7:10. Ähnlich lief es bei Sybille Bammer (Schanzl) gegen Alena Vaskova an Nr. 4. Die Österreicherin holte sich den ersten Satz mit 6:4 und lag im zweiten mit 4:2 vorne. Die Augsburgerin drehte den Satz mit viel Glück im Tiebreak zum 6:7 (5:7) und gewann den Match-Tiebreak mit 10:7. An Nr. 6 entwickelten sich zwischen Steffi Ostermann und Carolin Jung lange Ballwechsel mit oftmaligem Einstand. Beim Stande von 4:5 gelang der Augsburgerin zweimal das Break zum jeweiligen Satzgewinn mit 4:6/4:6. Im Spitzenspiel bot Anita Husaric (Schanzl) eine mutige Partie gegen Michaela Bayerlova, Nr. 27 der Deutschen Rangliste. Nur bis zur Mitte jeden Satzes konnte sie mithalten (3:6/4:6). Karolina Vlachova (Schanzl) an Nr. 3 hatte Mühe mit den schnellen Grundschlägen von Maria Schneider bis zum 2:6. Sie stellte ihr Spiel um, setzte mehr auf Slice, erzwang ein 6:4 und siegte im Tiebreak glatt 10:3. Das war der Ehrenpunkt. Denn Stanislava Hrozenska (Schanzl) an Nr. 5, gehandicapt durch eine Fußverletzung, hatte gegen Aneta Laboutkova beim 2:6/1:6 keine Chance. Auch alle Doppel gingen an die Schwaben. Das Zweier-Doppel Husaric/Ostermann musste nach mit 5:7 verlorenem ersten Satz gegen Schneider/Jung wegen Verletzung von Ostermann aufgeben (Stegmann/Bammer - Bayerlova/Rohanova 3:6/2:6; Vlackova/Hrozenska - Vaskova/Laboutkova 6:7/3:6.