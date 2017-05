Es war ein schwarzer Tag für das Amberger Damentennis. Das Erfolgsteam von Augsburg war nach dem kurzfristigen Ausfall von zwei Stammkräften schon im Vorfeld geplatzt, dazu kam doppeltes Verletzungspech im Laufe des Turniers.

Nach einem Zwischenstand von 2:4 konnte der TC Amberg am Schanzl die Regionalliga-Partie in den Doppeln nicht mehr drehen. Mit 4:5 nahm der TV Fürth 1860 zwei wertvolle Punkte mit nach Hause. Das Einschlagen war gerade vorbei, da gab es den ersten Schock. Stanislava Hrozenska (Amberg) an Nr. 4 musste bereits nach zehn Minuten gegen Sofia Markova wegen Verletzung aufgeben.Mira Stegmann an Nr. 2 fand gegen die druckvollen und sicheren Grundschläge von Natalie Kallmünzerova zunächst kein Rezept. Nach 0:6 leistete sie im zweiten Satz zwar Widerstand bis zum 3:4, musste sich aber schließlich mit 3:6 beugen.Die Zuverlässigkeit in Person war wieder einmal Steffi Ostermann. Durch kluges Spiel zwang sie Samantha Zappe zu Fehlern und holte mit 6:2/6:0 den ersten Punkt. Im Topspiel von Anita Husaric (Amberg) gegen Celine Fritsch spielte die Fürtherin in den Grundlinienduellen fast fehlerlos und hatte bis zum 2:6 immer eine Antwort parat. Das Blatt schien sich zu wenden, als die Ambergerin im zweiten Satz plötzlich 3:2 vorne lag. Doch ein Break zum 4:5 bedeutete dann die Niederlage (4:6) für die Schanzlerin. Eine taktische Meisterleistung bot die in ihrer Bewegungsfreiheit offensichtlich eingeschränkte Katarina Siskova an Nr. 3. Sie verwirrte die 18-jährige Sophia Mejerovits mit tiefen Slicebällen, Stopps und Gegenstopps derart, dass sie nach einem knappen 7:5 auch den zweiten Satz locker mit 6:3 einheimsen konnte. Alle Hoffnungen ruhten nun auf Nona Ruppert an Nr. 5 gegen Lena Popp. Der erste Satz ging über 5:2 schnell an die Ambergerin mit 6:4. Dann kam der vielleicht entscheidende Moment der gesamten Begegnung. Beim Stande von 2:2 zog sich Ruppert eine Verletzung zu und gab den Satz mit 2:6 ab. Trotz höchster Konzentration, aber gehandicapt, unterlag sie im Match-Tiebreak mit 8:10. Nochmals schöpften die Schanzl-Damen Mut, als das Dreier-Doppel Siskova/Hrozenska die Gäste Popp/Zappe glatt mit 6:1/6:1 abfertigte. Doch das Zweier-Doppel Stegmann/Ruppert hatte gegen das eingespielte Duo Mejerovits/Markova beim 3:6/1:6 keine Chance. In einem sehenswerten Match konnten Husaric/Ostermann gegen Fritsch/Kallmünzerova mit 6:1/6:7/10:2 nur noch das Ergebnis verschönern.