Der an Nummer 3 gesetzte Adrian Sikora hat den diesjährigen Volvo-Herren-Indoor-Cup des TC Amberg am Schanzl gewonnen. In einem spannenden Finale setzte sich der Tennisspieler des SC Uttenreuth mit 6:4 und 6:4 gegen David Novotny (an 4 gesetzt) vom TC Lauffen durch. Leopold Gomez Islinger, der für den TC Amberg am Schanzl antrat, musste sich erst im Halbfinale geschlagen geben. Er unterlag David Novotny mit 2:6 und 2:6. "Das ist ein Riesenerfolg für Leopold, der seit vergangenem Jahr bei uns spielt", sagt Schanzl-Vorsitzender Florian Grammer. Sikora darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 800 Euro freuen, Novotny bekam 500 Euro.

Der an Nummer 1 gesetzte Nils Brinkmann vom SV Leingarten musste seine Teilnahme wegen Krankheit absagen. Vor allem das Viertelfinale zwischen vorhergehende Viertelfinale zwischen Novotny und Louis Donczyk vom TV Rüsselsheim-Hassloch war lange umkämpft. Im Match-Tiebreak sah Novotny im dritten Satz bereits wie der Verlierer aus, konnte das Spiel aber dennoch mit 4:6, 6:4 und 10:5 für sich entscheiden. Auch das zweite Halbfinale zwischen Stephan Hoiss, der den Cup bereits ein Mal gewinnen konnte, und dem späteren Sieger Sikora war lange hart umkämpft. Schließlich entschied Sikora das Spiel mit 6:4 und 7:6 für sich. Nicht für alle Spieler vom TC Schanzl ging es so weit wie für Leopold Gomez Islinger: Sebastian Grau schaffte es bis ins Achtelfinale. Dort musste er sich Pelle Boerma vom TC Rot-Weiß Wahlstedt mit 5:7, 6:3 und 10:6 geschlagen geben, der seinerseits am späteren Sieger Sikora scheiterte. Für Urban Dietrich und Lukas Rösch war nach dem ersten Spiel bereits Schluss. "Wir haben einige hochklassige Matches gesehen", betont Turnierleiter Michael Horn. Besonders froh ist er, dass das winterliche Wetter keinem gemeldeten Spieler einen Strich durch die Rechnung machte: "Alle konnten zu uns nach Amberg kommen."