Die 3. Herrenmannschaft des Tischtennisclubs Luitpoldhütte holte sich in der Saison 2016/17 mit 26:10-Punkten den Meistertitel in der 3. Kreisliga-Herren. Dieser Titelgewinn war keineswegs einkalkuliert. Eigentlich wollte man nur eine gute Runde abliefern. So belegte das Team nach der Hinrunde den fünften Tabellenplatz mit sechs Zählern Rückstand auf den zu diesem Zeitpunkt souveränen Spitzenreiter TV Amberg V. Als zur Rückrunde mit Gerhard Gimpl vom TTSC Kümmersbruck ein ehemaliger TTC-ler zurückkam, witterte Luitpoldhütte die Chance auf Platz zwei. Die Erwartungen wurde aber nach der überraschende 6:9-Heimniederlage gegen den TuS Kastl II etwas gedämpft. Die Stimmung änderte sich, als man Spitzenreiter TV Amberg V auswärts mit 9:1 abfertigte. Trotz eines Unentschiedens in Hirschau ließ sich das Team auf dem Weg zum Aufstieg nicht aufhalten. Platz zwei war nach dem 9:0-Sieg im letzten Spiel gegen den TuS Rosenberg III sicher. Dass am Ende noch Rang eins heraussprang, hat der TTC Kolping Hirschau III möglich gemacht. Er bezwang zeitgleich den zu diesem Zeitpunkt noch führenden TV Amberg V mit 9:7. Nach dem das Ergebnis bekannt wurde, herrschte im Vereinslokal Gasthaus Kopf große Freude über den Last-Minute-Titel. Beteiligt an dem Erfolg waren (von links): Stefan Schuster, Anton Witt, Alexander Leifridt, Winfried Schmitt, Gerhard Gimpl, Ina Lippl, Günter Bauer, Herbert Steiner, Michael Straub und Herbert Schaller. Bild: blg