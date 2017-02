Alfredo Alfonso Olave Quinteros heißt er: Mit dem jungen Chilenen will der Tischtennis-Bayernligist TTSC Kümmersbruck trotz schwieriger Ausgangslage den Klassenverbleib noch schaffen.

Amberg. Nach der Vorrunde lagen die Kümmersbrucker mit nur einem Sieg auf dem letzten Platz mit fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Zur Rückrunde sind Spielerverpflichtungen meist schwierig, deshalb trat TTSC-Vorsitzender Andre Sailer nach erfolgloser Suche an Simon Bauer, Spieler in Kümmersbruck, heran und bat ihn um Hilfe. Schon seit längerem vermittelt dieser Spieler in die höchste deutsche Liga. Auch Bauers Heimatverein, der SV Hahnbach, profitiert seit Sommer 2016 durch diese Verbindungen. Bauer sammelte Erfahrungen durch jahrelanges Engagement im Bereich des Leistungssportes. Davon profitierte nun der TTSC Kümmersbruck, da Simon Bauer gute Kontakte zu einigen Spielerberatern in aller Welt unterhält.Im südamerikanischen Raum wurde er fündig, nachdem er einem jungen Polen abgesagt hatte, der vergangenes Jahr noch Champions-League spielte. Bauer befürchtete aber eine sehr hohe Ablösesumme. Carsten Zulauf, ein persönlicher Referent von IOC-Präsident Thomas Bach, vermittelte Simon Bauer daraufhin Alfredo Alfonso Olave Quinteros. Auch die Grundlagen für eine weitere Saison in Kümmersbruck sind gegeben. "Persönlich, habe ich Alfonso schon besucht und mehrmals mit ihm telefoniert, er scheint hochmotiviert zu sein und wird sich wohl bestens in die Mannschaft integrieren. Alfonso scheint ein höflicher junger Spieler zu sein, der uns auf alle Fälle nach vorne bringt."Heute wird Bauer den Chilenen das erste Mal am Bahnhof in Empfang nehmen und ihn privat einquartieren. Sein Training wird in Stadtallendorf stattfinden, wo er vier Tage die Woche wohnt. Am Samstag, 11. Februar, geht Quinteros dann als Nummer eins des TTSC in Altdorf auf Punktejagd. Wie sich der jungen Chilene gegen die Bayernligaspitzen schlägt, muss sich zeigen. Auch hier warten Gegner vom gleichen Kaliber. Nach Auskunft der TTSC-Verantwortlichen soll Quinteros alle neun Rückrundenpartien bestreiten. Sollte der TTSC den Relegationsplatz erreichen, sind zwei weitere Spiele möglich. Der Chilene verfügt über ein 90-Tage-Visum, demnach kann er an der Abstiegsrelegation teilnehmen.Doch bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor ihm und seinen Mitstreitern. Beim ersten Heimspiel am 18. Februar werden viele Tischtennis-Interessierte die Gelegenheit nutzen und sich den Neuen live anschauen. Gegner wird dann um 20 Uhr der drittplatzierte TV Etwashausen sein.