Mit einem Höhepunkt warten die Bezirksliga-Begegnungen im Tischtennis auf. Der TuS Rosenberg erwartet am Samstag um 19 Uhr in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren den Kreis-Kollegen SV Etzelwang. Die anderen Partien mit Amberger Beteiligung bleiben da im Hintergrund.

16 Wochen ist es inzwischen her, seit sich beide Mannschaften in der Vorrunde gegenüberstanden. Die SVler erspielten sich damals eine deutliche 8:4-Führung. Doch der TuS kam noch einmal auf 7:8 heran. Erst im Schlussdoppel konnte der SV den etwas überraschenden 9:7-Erfolg sicherstellen. Nun steht das Rückspiel an.Beim Zweitplatzierten TuS Rosenberg sitzt der Stachel aus der Hinrunde noch tief. Vom Tabellenbild her gilt der TuS gegen den auf Rang acht abgerutschten SV Etzelwang als Favorit. Beide Teams kennen sich jedoch in- und auswendig, sie werden sich nichts schenken. Es ist mit einer spannenden Begegnung zu rechnen, Ausgang offen.Die beiden Amberger Teams in der dritten Bezirksliga-Nord-Damen kommen in den Genuss von Heimspielen. Spitzenreiter TuS Schnaittenbach sollte am Freitag (20 Uhr) mit Schlusslicht TSV Detag Wernberg III keine Probleme haben. Um 20.15 Uhr misst sich der FC Freihung (3.) mit der TSG Mantel-Weiherhammer (2.). Die Hausherrinnen hoffen, das knappe 8:6 aus dem Hinspiel wiederholen zu können.Ein Zähler trennt den SV Illschwang und den TV Velburg, die am Samstag (11 Uhr) in der 2. Bezirksliga-Jungen aufeinandertreffen. Nach der Punkteteilung in der Vorrunde rechnen sich die Illschwanger Gastgeber durchaus Erfolgschancen aus. Der SV Illschwang II muss am Samstag (18.30 Uhr) in der 3. Bezirksliga-Süd beim ASV Neumarkt (2.) an die Tische. Für den Tabellensiebten wird hier trotz der knappen 6:8-Vorrundenniederlage kaum etwas zu ernten sein. Eine Rechnung haben die Mädchen des TV Amberg in der 1. Bezirksliga noch offen. Gegen den FC Chamerau verloren sie das Hinspiel knapp mit 4:6. Das wollen sie am Samstag (9.30 Uhr) korrigieren. Dann soll der dritte Saisonerfolg unter Dach und Fach gebracht werden.