Nur zwei der drei vorgesehenen Spiele von "Amberger" Mannschaften in den Tischtennisbezirksligen sind auch über die Bühne gegangen. Die Heimbegegnung des TuS Rosenberg in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren wurde auf Wunsch des gegnerischen Teams auf einen späteren Termin verlegt.

Der TV Schierling hatte aufgrund von Personalprobleme um diese kurzfristige Verschiebung gebeten. Der SV Illschwang unterlag in der 2. Bezirksliga-Jungen beim bis dato punktgleichen SV Obertraubling mit 2:8. Während die Obertraublinger die Tabellenführung übernahmen, dürfte Illschwang mit zwei Minuszählern mehr kaum noch Chancen auf Platz eins haben. Der bisherige Spitzenreiter leistete sich zum Rückrundenauftakt eine 5:8-Niederlage gegen Schlusslicht TSV Waldershof.Zum Rückrundenstart lieferte sich der TV Amberg eine spannende Partie mit dem Spitzenreiter der 1. Bezirksliga-Mädchen , dem TSV Klardorf. Wegen des Mini-Ortsentscheides in eigener Halle nach Klardorf verlegt zeigten die Ambergerinnen dort guten Tischtennissport. Pech verhinderte aber einen durchaus möglichen Erfolg. Nach dem 2:3 von Laura Radzouk/Lea Eckert im Eingangsdoppel und der unerwarteten 2:3-Niederlage von Laura Radziuk gegen die Ersatzspielerin Sabine Bauer blieben die Punkte mit 6:4 in Klardorf.3. Kreisliga HerrenSV Illschwang II - TV Amberg V 4:91. TV Amberg V 10 89:49 19:12. TTC Hirschau III 9 67:43 13:53. SV Illschwang II 10 72:59 12:84. TuS Rosenberg IV 9 68:49 11:75. TTC Luitpoldhütte III 9 67:54 11:76. SG Schmidmühlen III 9 64:50 10:87. SV M'poppenricht 9 60:70 7:118. TuS Kastl II 9 45:74 4:149. FC Freihung III 9 30:75 3:1510. DJK 2002 Amberg II 9 40:79 2:16