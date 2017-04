Die erste Herrenmannschaft des TuS Schnaittenbach sicherte sich am vorletzten Spieltag der Oberpfalzliga-Herren und schlagen in der kommenden Saison zusammen mit Bayernliga-Absteiger TTSC Kümmersbruck in der Landesliga-Nordost auf. Möglich machte das der SV Neukirchen b. Hl. Blut. Er bezwang den Konkurrenten der Ehenbachtaler, die DJK Neustadt a. d. WN auf deren Tischen mit 9:7. Für den TuS Schnaittenbach geht damit die erfolgreichste Saison seit Bestehen der Sparte zu Ende. Nach den Damen und Herren II sicherten sich die Herren und die Kreisliga-Jungen die Titel Nr. drei und vier.

Auch ohne Spitzenmann Damir Prstec legte der TuS Schnaittenbach beim Schlusslicht SV Burgweinting einen Superstart hin. Nach den Doppeln führten die Ehenbachtaler standesgemäß mit 3:0. Der für Prstec ins Spitzenpaarkreuz aufgerückte Thomas Reiss musste sich gegen den Einser der Gastgeber, Michael Werder, im Entscheidungssatz geschlagen geben. Ebenso erging es in Durchgang zwei Elias Grünwald. Auch er musste Werder im fünften Satz zum knappen Sieg gratulieren. Michael Rogner kam in Runde eins gegen Oliver Scharf nicht zurecht und unterlag ihm mit 1:3. Hans Apfelbacher brauchte im Duell mit Hannes Obermayer auch den Entscheidungssatz, den er 11:5 für sich verbuchte. Die anderen Einzel holten sich die Schnaittenbacher jeweils 3:1 und am Ende mit 9:3 die entscheidenden Punkte zum Titelgewinn.Das wussten die TuS-Spieler zu diesem Zeitpunkt am Freitag aber noch nicht. Erst ca. 24 Stunden später nach der 7:9-Heimniederlage der Neustädter gegen Neukirchen war der Titel perfekt. Möglich machten dies die SV-ler Jan Roubicek, Frantisek Cervanka und Herbert Schindlatz, die zusammen im Einzel sechs Zähler beisteuerten Roubicek/Schindlatz ließen mit ihrem Erfolg im Schlussdoppel den Traum der Neustädter vom Meistertitel platzen.Einen tollen Heimauftritt legte der SV Etzelwang gegen den TV Schierling in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren hin. Die mit zwei Ersatzleuten angereisten Schierlinger kamen beim 2:9 gehörig unter die Ränder. Die Gastgeber zeigten ihrem Heimpublikum, dass sie in der Liga noch ganz gut mithalten können. Nach einem 3:0 aus den Doppeln bauten Svatopluk Kaloc (3:1 über Thomas Klein), Wolfgang Höfer (3:1 über Robert Wocheslander) sowie Jochen Schedlbauer (3:2 über Gerhard Dietmeier) die Führung auf 6:0 aus. Walter Bielesch musste gegen Josef Aumeier 1:3 passen. Paul Findling bezwang im Schlusspaarkreuz Konrad Meier sicher 3:0. Ahmet Coskun musste gegen Leonhard Beutlhauser 0:3 passen. Kaloc und Höfer stellten mit ihren zweiten Tagessiegen den 9:2-Erfolg sicher.Im Kreisduell zwischen dem Absteiger TTC Kolping Hirschau und dem TuS Rosenberg mussten beide Teams jeweils auf eine Stammkraft verzichten. Bei den Hirschauern stand Andreas Steinl für Johannes Birner an Nr. 6.. Bei den Rosenbergern fehlte die Nr. 2 Ignaz Berger, für den Christian Jendretzke zum Einsatz kam. Beide Ersatzleute blieben erfolglos. Auf Seiten des TuS trugen sich Michael König (2), Manuel Weitzer (2), Alexander Nedostup (2), Jürgen Wieczorek, Michael König/Alexander Nedostup sowie Manuel Weitzer/Jürgen Wieczorek in die Siegerliste ein. Für die Hirschauer Punkte sorgten Philipp Amann, Dominik Zach sowie das Doppel Philipp Amann/Markus Dittrich.In der 3. Bezirksliga-West-Herren gehört der TTSC Kümmersbruck II auch im kommenden Spieljahr der Klasse an. Mit ihrer aktuell besten Aufstellung gewann die Bayernligreserve ihr Heimspiel gegen den Kreisrivalen TTC Luitpoldhütte mit 9:3. Angesichts der knappen Eingangsdoppel ist der Erfolg etwas zu hoch ausgefallen. Die drei Punkte der Amberger Vorstädter ließen die TTSC-Ersatzleute Andreas Schmeiler und Frank Lippold zu. Sie verloren das Doppel gegen Franz Schön/Josef Wiesgickl.Im Einzel musste Andres Schmeiler knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz Horst Hartl den Vortritt lassen. Frank Lippold unterlag gegen Josef Wiesgickl 1:3.