(blg) Der Tischtenniskreis Amberg hält am heutigen Mittwoch seine Jahrestagung 2016 ab. Der Kreistag beginnt um 19.30 Uhr im Sportheim des SV Hahnbach. Die Tagesordnung sieht zunächst die Jahresberichte der Vorstandschaft vor. Weiter befasst sich die Tagung mit dem Jahresabschluss 2016 und dem Haushalt 2018. Die Strukturreform im BTTV und die neue bundeseinheitliche Wettspielordnung werden weitere Themen sein. Zusammen mit den Bezirksvertretern werden dann Ehrungen vorgenommen. Mit der Vergabe der Veranstaltungen für das Spieljahr 2017/18 endet der Kreistag. Um 18.30 Uhr tagt bereits der Jugendkreistag.

FußballKreisklasse 3 PegnitzgrundNachholspielePegnitz II - Bieberbach Heute 18.30 UhrTroschenr. - Michelfeld Heute 18.30 UhrBetzenstein - Kirchenb. Heute 18.30 UhrGräfenberg - Wichsenst. Heute 18.30 UhrEschenau - Bärnfels Heute 18.30 UhrWolfsberg - Stöckach Do. 18.30 Uhr1. SV Hiltpoltstein 27 58:31 592. ASV Pegnitz II 25 63:24 573. FC Eschenau 26 59:30 574. FC Wichsenstein 25 61:37 555. ASV Michelfeld 26 64:26 526. SV Gößweinstein 27 62:39 457. SG Wolfsberg 25 64:44 408. SV Kirchenbirkig 26 54:48 359. ASV Forth 27 49:54 3110. TSC Bärnfels 25 31:41 2911. FC Troschenreuth 26 37:60 2512. SV Bieberbach 26 30:50 2413. TSV Gräfenberg 26 29:59 2214. FC Betzenstein 26 33:64 2015. TSV Brand II 26 28:59 2016. FC Stöckach 25 33:89 7VolleyballLehrgänge für SchiedsrichterAmberg. (db) In der spielfreien Sommerpause sind Lehrgänge im Schiedsrichterwesen terminiert. Die Vereine sind angehalten, für ausreichend Schiris zu sorgen. D-SR-Lehrgänge finden in Regenstauf (20. Mai), in Hohenfels (31. Mai und 3. Juni), in Hahnbach (28. Juni und 1. Juli), in Amberg (19. und 22. Juli) und in Weiding (9. September) statt. Fortbildungen für C/D-Schiedsrichter sind angesetzt: in Hohenfels (26. Juni), in Neutraubling (30. Juni), in Hirschau (30. Juni), in Hahnbach (22. Juli), in Kemnath (22. Juli), in Amberg (22. September) und in Grafenwöhr (23. September). Anmeldung über das BVV-Portal.