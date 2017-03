Es geht um fünf bis sechs Quadratmeter. Wegen dieser kleinen Fläche sieht sich der Tischtennisclub (TTC) Luitpoldhütte in seiner Existenz bedroht. Es ist der Platz, den der Verein für seine acht grünen Platten benötigt. Seit Jahren schon stehen sie im Rettungsweg der Ammersrichter Schulturnhalle. Bis vor kurzem hat sich daran niemand gestört.

Gemeinsame Sache

Gegen einen Umzug

Unsere Mitglieder sind gegen einen Umzug. Günter Bauer, TTC-Vorsitzender

Seit einigen Wochen aber herrscht Unruhe - gar Aufruhr - in den TTC-Reihen. Der Club ist dort als Gast mit seinem Trainings- und Punktspielbetrieb einquartiert. Weil das städtische Bauamt und auch die einstige Schulleitung den Ist-Zustand in Sachen Rettungsweg nicht länger hinnehmen wollten, wurde der Stadtverband für Sport eingeschaltet.Dessen Vorsitzender Norbert Fischer wartete nach einigem Hin und Her mit einer seiner Meinung nach passenden Lösung auf: Er riet dem TTC zum Umzug in die Halle der Albert-Schweitzer-Schule - und dazu, dort gemeinsame (Trainings-)Sache mit den Tischtennisspielern der DJK 2002 zu machen.Was er nicht geahnt hatte, war der Proteststurm, den er mit diesem Ansinnen beim TTC auslöste: "Wir wurden vor die Alternative gestellt, raus aus Ammersricht und irgendwohin ins Nirwana oder in die Albert-Schweitzer-Schule", fasste Vorsitzender Günter Bauer die Sichtweise seiner Mitglieder am Donnerstag bei einem Lokaltermin zusammen. Eingeladen hatte er dazu die SPD-Stadtratsfraktion, das Bauamt, die kommissarische Schulleiterin Gabriele Krettner und auch Norbert Fischer.Die Stimmung war anfangs durchaus angespannt, als Bauer zu seinem Sachvortrag anhob, aber auch gleich deutlich machte: "Unsere Mitglieder sind gegen einen Umzug." Zugleich bot er zwei Vorschläge an, um mit dem TTC in Ammersricht bleiben zu können. Die eine Variante wäre der Einbau eines neuen, rund 3000 Euro kostenden Tores von einem vorhandenen Geräteraum in Richtung Fluchtweg und Ausgang. Dann könnten die Tischtennisplatten in diesem Raum aufbewahrt werden. Die andere Lösung sei ein Container im Außenbereich.Nachdem Konrektorin Krettner hinsichtlich der Geräteraum-Idee erst Bedenken angemeldet hatte - "der ist voll" -, verständigte sich die Runde auf Anregung von SPD-Sprecherin Birgit Fruth aber doch darauf, dass die Schulleiterin mit ihren Sportlehrern sprechen wird, um vielleicht doch noch eine Lösung zu finden. Beim TTC setzt man nun auf das Prinzip Hoffnung.