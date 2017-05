Ein spannendes Toto-Pokal-Finale auf Kreisebene lieferten sich der SV Inter Bergsteig Amberg und der SV Raigering, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde: Inter-Keeper Christopher Hahn wurde zum Helden, als er ausgerechnet einen Elfmeter von Ex-Inter-Spieler Oktay Türksever hielt und somit seiner Mannschaft zum Pott verhalf. In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit dominierte Inter mit zahlreichen Torchancen das Spiel. Dies führte in der 11. Minute zur 1:0-Führung. Jiri Scheinherr war der Torschütze nach traumhafter Vorlage von Dominik Mikalauskas. Der schnelle Ausgleich zum 1:1 folgte aber in der 14. Minute durch Andre Gröschl, der mit einem starken Distanzschuss über Christopher Hahn lupfte. Das schnelle Spiel war dann rasant und chancenreich, doch auf beiden Seiten gelang es nicht den Ball im Tor zu versenken. Gleich nach der Pause zeigte Schiedsrichter Jonas Kohn auf den Elfmeterpunkt. Ein Handspiel im Strafraum brachte dem Gastgeber einen Strafstoß, den Albert Sejdiu vergab. Diverse Wechsel bei beiden Mannschaften brachten eine chancenreiche zweite Halbzeit. Allein André Dauer hätte Inter in Führung bringen können (61./63.), nutzte seine Möglichkeiten aber nicht. Zum Schlusspfiff stand es 1:1. Somit wurde das Toto-Pokal-Finale durch Elfmeterschießen entschieden. Der ehemalige Bergsteiger Oktay Türksever war machtlos gegen Inter-Keeper Christopher Hahn und verhalf Inter Bergsteig somit zum Titel. Inter zieht damit in die erste Runde des BFV-Pokals auf Landesebene ein.

Fußball Toto-Pokal-Finale



Kreis Amberg/Weiden



SV Inter Amberg - SV Raigering n.E. 6:4 (1:1)



Tore: 1:0 (11.) Jiri Scheinherr, 1:1 (14.) Andre Gröschl - Elfmeterschießen: 2:1 Albert Sejdiu, 2:2 Alexander Greger, 3:2 David Kruppa, 3:3 Maximilian Kleinod, 4:3 Nicolei Dürbeck, 4:4 Maximilian Prechtl, 5:4 Dominik Kozisek, Oktay Türksever verschießt, 6:4 Jiri Scheinherr.